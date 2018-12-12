Trump'tan Oval Ofis'te "hükümeti kapatırım" tehdidi

1 ABD Başkanı Donald Trump görüşmede, Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongre'den talep ettiği bütçenin ayrılmaması durumunda "hükümetin kapanabileceği" uyarısını tekrarladı.

2 Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi ise, "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" dile getirince ortam bir anda gerildi.

3 Pelosi'nin sözünü kesen ABD Başkanı Donald Trump, "Sınır güvenliği için hükümeti kapatmaktan gurur duyarım. Çünkü bu ülkede yaşayanlar, suçluların ve uyuşturucu sorunu olanların ülkemize akın etmesini istemiyor" şeklinde konuştu.

4 Sözlerinin devamında İsrail'in ördüğü duvardan örnek veren Trump, "Bir duvarın ne kadar etkili olabileceğini İsrail'e sorun. Ülkemize teröristler dahil herkes geliyor. Sınır güvenliğine ihtiyacımız var. Sınıra bir duvar projesi de bunun bir parçasıdır" değerlendirmesini yaptı.

5 Sınır güvenliği için bütçeden 5 milyar dolar talep eden Trump'ın aksine Demokrat liderler sınır güvenliği paketi için 1,3 milyarın yeterli olacağını savunuyor.

6 ABD Kongresi'nin 21 Aralık'a kadar bütçe tasarısı üzerinde bir uzlaşma sağlaması gerekiyor, aksi durumda hükümetin kapanması gündeme gelecek.

7 FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK? ABD kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

8 Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

9 Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

10 “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.