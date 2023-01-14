Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi

Tunus'ta Arap baharı'nın 12'nci yıl dönümünde sokaklar karıştı.. Cumhurbaşkanı Kays Said’in ülkenin yürütme kontrolünü büyük ölçüde eline geçirmesini protesto eden binlerce tunuslu başkent'te gösteri düzenledi.. Polis protestoculara müdahalede bulundu .

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 1

Binlerce Tunuslu, Arap Baharı'nın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'na karşı gösteri düzenledi.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 2

Ortadoğu'da Arap Baharı olarak anılan isyan dalgası 12 yıl önce Tunus'ta başladı.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 3

SOKAKLAR KARIŞTI

Eski cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'yi deviren protestoların yıl dönümünde başkent Tunus'ta sokaklar karıştı.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 4

Ülkedeki birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 2021’deki OHAL kararlarına karşı halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 5

Muhalefetin gösteri çağrısı üzerine güvenlik güçleri başkentte yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 6

Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan protestocular, polisin koyduğu barikatları aştı. Geleneksel miting alanı olan caddeye yürüyen gruba müdahale geldi.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 7

Said, temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya aldı. Yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 8

Geçen yıl Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerine düşük katılım, Said'in değişikliklerine yönelik halkın tepkisini ortaya koydu.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 9

Said'in eylemlerini "darbe" olarak nitelendiren muhalefet,, seçimlere katılımın yüzde 10’un altında kalmasının ardından erken cumhurbaşkanlığı seçimi çağrısı yapıyor.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 10
Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi - 11

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER