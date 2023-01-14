Tunus'ta Arap Baharı'nın 12. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Said'e tepkili binlerce kişi gösteri düzenledi

Binlerce Tunuslu, Arap Baharı'nın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'na karşı gösteri düzenledi.
Ortadoğu'da Arap Baharı olarak anılan isyan dalgası 12 yıl önce Tunus'ta başladı.
Eski cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'yi deviren protestoların yıl dönümünde başkent Tunus'ta sokaklar karıştı.
Ülkedeki birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 2021’deki OHAL kararlarına karşı halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.
Muhalefetin gösteri çağrısı üzerine güvenlik güçleri başkentte yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan protestocular, polisin koyduğu barikatları aştı. Geleneksel miting alanı olan caddeye yürüyen gruba müdahale geldi.
Said, temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya aldı. Yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.
Geçen yıl Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerine düşük katılım, Said'in değişikliklerine yönelik halkın tepkisini ortaya koydu.
Said'in eylemlerini "darbe" olarak nitelendiren muhalefet,, seçimlere katılımın yüzde 10’un altında kalmasının ardından erken cumhurbaşkanlığı seçimi çağrısı yapıyor.