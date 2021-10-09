Türkiye ve ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı

Türk ve Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.10.2021 - 21:52

Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 1
Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 2
Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere saldırması ve ele geçirmesi ile başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi.
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 3
Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta, temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı.
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 4
Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerimi kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı.
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 5
Tatbikat, "işgalden kurtarılan" tepelere Türkiye ve bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirilmesi ile sona erdi.
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 6
Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de izledi.
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 7
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 8
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 9
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı - 10

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