Türkiye'deki orman yangınlarından İtalya'daki kuraklığa: Küresel ısınma geçen ay felaketleri yaşattı

Irak'ta son dönemde sık sık görülen toz fırtınaları, hava ve çevre kirliliğine, hastalıkların artmasına ve başkent Bağdat'ta yapılan bazı uçuşların iptaline yol açtı. Irak Çevre Bakan vekili Casim el-Filahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak, dünya genelinde iklim değişikliğinden zarar gören ülkelerin başında geliyor" diye konuştu.



ABD'nin orta ve batı kesimlerinde doğal afetler artış gösterirken ülkenin bazı bölgeleri aşırı yağmur ve sele teslim oldu, bazı kesimlerinde ise sıcaklık ve nem bunalttı. Felaketler, yalnızca insanların hayatını olumsuz etkilemedi. Kansas eyaletinde, en az 2 bin büyükbaş, nem ve sıcak hava nedeniyle telef oldu.