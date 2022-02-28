TV dizisinden siyasete: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski kimdir?

Rusya lideri Vladimir Putin ile Batı yanlısı Zelenski’nin kimyası baştan beri hiç tutmadı.



2019 yılında seçimlerden birkaç ay sonra Paris’te buluştuklarında Putin bunu “önemli bir adım” olarak niteledi.



Zelenski ise “Dürüst olmam gerekirse, çok az gelişme var” yorumunda bulundu.



O zamandan bu yana iki lider arasındaki tansiyon giderek arttı.



Zelenski’nin Batı’ya ısrarla yaptığı “Bizi NATO’ya alın” çağrısı Putin’i çileden çıkardı. Savaşa kadar yaşanan gelişmelerin en önemli sebebi oldu.