Ukrayna'da 4 bölge referandumda

Ukrayna'da, Rusya ve Moskova destekli güçlerin işgali altındaki dört bölgede, referandum yapılıyor. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da referandumun başladı.

Ukrayna'da 4 bölge referandumda - 1

Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson başladı. Bu sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi Salı günü sona erecek.

Referandum yapılan bölgeler Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini oluşturuyor.

Ukrayna'da 4 bölge referandumda - 2

Donbas bölgesini oluşturan Donetsk ve Luhansk'ta referandum yapılması uzun süredir gündemdeydi.

İşgal altındaki dört bölgenin Rusya destekli yönetimleri salı günü referanduma gidileceğini ilan etti.

Ukrayna'da 4 bölge referandumda - 3

Bir gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den referanduma destek geldi.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rusya, son günlerde, Ukrayna ordusunun karşı saldırısıyla işgal ettiği Harkov kenti ve çevresinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Ukrayna'da 4 bölge referandumda - 4

Referandum kararı, çekilmenin ardından geldi.

Rusların ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'dan çekilmesi, saldırının başında Kiev'den çekilmesinden sonraki en büyük yenilgisi olarak yorumlanıyor.

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