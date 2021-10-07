Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 14:23 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 14:51
Dünyaca ünlü gangster Al Capone’a ait silah, fotoğraf, mücevher ve mobilyadan oluşan 174 parça eşyanın cuma günü California’da açık artırmaya sunulacağı bildirildi.
Kişisel fotoğraflardan silahlara, cep saatinden mücevhere ve mutfak ürünlerine kadar çeşitli eşyaların yer aldığı açık arttırmada, 100 binlerce dolar gelir elde edileceği düşünülüyor.
Al Capone’un Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny’ye yazdığı mektubun 25-50 bin dolar değeri olduğunu söyleyen Diane, ‘’Pek çok insanın fikrinin olmadığı bir yönünü aktaran, samimi bir mektup. Bunlar acımasız bir gangster olan bir adamın ve sevgi dolu bir babanın sözleri’’ diye konuştu.