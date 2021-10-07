Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak

ALCATRAZ’DAN OĞLUNA YAZDIĞI MEKTUP DA SATIŞTA

Al Capone’un Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny’ye yazdığı mektubun 25-50 bin dolar değeri olduğunu söyleyen Diane, ‘’Pek çok insanın fikrinin olmadığı bir yönünü aktaran, samimi bir mektup. Bunlar acımasız bir gangster olan bir adamın ve sevgi dolu bir babanın sözleri’’ diye konuştu.