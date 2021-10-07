Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak

Al Capone’a ait binlerce dolar değerindeki 174 parça eşya cuma günü California’da açık artırmayla satışa sunulacak. Satılık eşyalar arasında Al Capone’un en sevdiği Colt 45 tabancası da var. Tabancanın açılış fiyatının 150 bin dolar (Yaklaşık 1.3 milyon lira) civarı olması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 14:23 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 14:51

Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 1

ca ünlü gangster Al Capone’a ait silah, fotoğraf, mücevher ve mobilyadan oluşan 174 parça eşyanın cuma günü California’da açık artırmaya sunulacağı bildirildi. 

Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 2
Witherell’s Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin her eyaletinden ve 11 ülkeden yaklaşık bin teklifçinin açık artırmaya kaydolduğu belirtildi.
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 3

Kişisel fotoğraflardan silahlara, cep saatinden mücevhere ve mutfak ürünlerine kadar çeşitli eşyaların yer aldığı açık arttırmada, 100 binlerce dolar gelir elde edileceği düşünülüyor.

Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 4

EŞYALARIN TAMAMI BİNLERCE DOLAR EDİYOR

Al Capone’un pilatin ve elmas Patek Philippe marka cep saatinin 25-50 bin dolar, en sevdiği Colt 45 tabancasının 100-150 bin dolar, oğlu Sonny ile bir fotoğrafının ise 10-15 bin dolara alıcı bulmasının beklendiği bildirildi.
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 5

DEDESİNİN İNSANİ TARAFININ GÖRÜLMESİNİ UMUYOR

Capone’un dört torunundan biri olan 77 yaşındaki Diane Capone, kız kardeşlerinin ve kendisinin yaşının ilerlediği ve kuzey California’daki evlerinin yangın tehlikesi altında olduğu için eşyaları satmak istediklerini söyledi.
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 6
Torun Capone, Büyük babasının tüm dünyada tanınmasına neden olan 1920’lerde Chicago’daki merhametsiz yönü yerine insani tarafının bu sayede öne çıkarılabileceğini belirtti.
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 7

ALCATRAZ’DAN OĞLUNA YAZDIĞI MEKTUP DA SATIŞTA

Al Capone’un Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny’ye yazdığı mektubun 25-50 bin dolar değeri olduğunu söyleyen Diane, ‘’Pek çok insanın fikrinin olmadığı bir yönünü aktaran, samimi bir mektup. Bunlar acımasız bir gangster olan bir adamın ve sevgi dolu bir babanın sözleri’’ diye konuştu.

Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 8
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 9
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 10
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 11
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 12
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 13
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 14
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 15
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 16
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 17
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 18
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 19
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 20
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 21
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 22
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 23
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 24
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 25
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 26
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 27
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 28
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 29
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 30
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 31
Ünlü gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunulacak - 32

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