Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir

"DANİEL" FIRTINASINDA EN BÜYÜK KAYIP NEDEN DERNE'DE YAŞANDI?

Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse gibi şehirlerde 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde Derne kenti en çok hasara ve en çok can kaybına maruz kaldı.

Libya'nın doğusunda, Akdeniz kıyısında yer alan, kuzeyde Akdeniz ve güneyde Yeşil Dağ tepeleriyle çevrelenen ve ortasından vadi geçen Derne, sel sularının etkisiyle büyük bir felakete uğradı.