Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kentin belediye başkanı, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi. Öte yandan Derne'de defnedilenlerin sayısının 2 bin 90'a ulaştığı, bunlardan 1100'ünün ise kimliği belirlenemeden toprağa verildiği belirtildi. Selin vurduğu yerleşim yerlerindeki hasar uydudan da görüntülendi.
Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.
Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentindeki ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.