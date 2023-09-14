Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kentin belediye başkanı, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi. Öte yandan Derne'de defnedilenlerin sayısının 2 bin 90'a ulaştığı, bunlardan 1100'ünün ise kimliği belirlenemeden toprağa verildiği belirtildi. Selin vurduğu yerleşim yerlerindeki hasar uydudan da görüntülendi.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 1

Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.

Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentindeki ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.

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Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 2

"ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ BULABİLİR" 

Derne Belediye Başkanı Abdulmenam Al-Ghaithi, Al Arabia kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz da "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi." açıklamasında bulundu.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 3

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle önceki gün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 4

"SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ" 

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 5

UYDUDAN LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Derne'yi vuran sel felaketinden geriye kalan yıkım uydudan da görüntülendi. Bazı bölgelerde suyun çekilmesiyle yıkımın boyutu gün yüzüne çıktı.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 6

UYDUDAN LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Kentin dörtte birinin tamamen yok olduğu belirtiliyor.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 7

DERNE BARAJLARININ ÇÖKMESİNE İLİŞKİN "ACİL SORUŞTURMA" AÇILMASI TALİMATI 

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, X sosyal medya hesabından, "Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir iş birliği içinde olmaları talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 8

LİBYA'DA SEL FELAKETİ NEDENİYLE EĞİTİME 10 GÜN ARA 

Dibeybe, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise "Felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığına söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını kaydetti.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 9

LİBYA'YA ULUSLARARASI YARDIMLAR 

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de Libya'ya ilk aşamada 500 bin euroluk insani yardım göndereceğini açıkladı.

Açıklamada "Ayrıca AB, Daniel Fırtınası'ndan etkilenen Libya'daki en acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk olarak 500 bin euro tutarında insani yardım fonu sağladı. Finansman, Libya'nın doğusunda sağlık, su ve sanitasyon malzemeleri sağlamak üzere sahada faaliyet gösteren ortaklar aracılığıyla dağıtılacak." denildi.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 10

MERSİN'DEN LİBYA'YA İNSANİ YARDIM KORİDORU 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Fidan, "Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." dedi.

Bakan Fidan, Mersin Limanı'ndan da Libya'ya insani yardım koridoru oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da148 sağlık çalışanının daha bu gece İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak felaketin ardından Libya'ya, 2 acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ilaç ve tıbbi cihazlar ile 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK timi gönderildiğini anımsattı.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 12

Yeni gönderilecek ekiple 159 sağlık çalışanının Libya halkının yanında olacağını aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda."

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 13

DERNE TAHLİYE EDİLİYOR 

Öte yandan ordunun arama kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne kentindeki halk ve gazeteciler için tahliye kararı verildi.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi." dedi.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 14

Derne'deki kayıp kişilere ilişkin ise Harraz, henüz bildirilmeyen kayıplara ek olarak, 2 bin kişi hakkında resmi kayıp başvurusunun olduğunu aktardı. Sözcü Harraz, kayıp olarak bildirilen kişilerden 35'inin Mısırlı olduğunu ifade ederek, 151 Sudan uyruklunun da naaşının toprağa verildiğini kaydetti.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 15

"DANİEL" FIRTINASINDA EN BÜYÜK KAYIP NEDEN DERNE'DE YAŞANDI? 

Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse gibi şehirlerde 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde Derne kenti en çok hasara ve en çok can kaybına maruz kaldı.

Libya'nın doğusunda, Akdeniz kıyısında yer alan, kuzeyde Akdeniz ve güneyde Yeşil Dağ tepeleriyle çevrelenen ve ortasından vadi geçen Derne, sel sularının etkisiyle büyük bir felakete uğradı.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 16

Derne'yi ikiye bölen vadi, "Daniel" fırtınasının neden olduğu yağmur sularıyla doldu ve su seviyesi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükselerek vadideki suyu tutan en önemli iki baraj üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu ve sel suları barajların çökmesine neden oldu.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 17

"İKİ BARAJ ÇÖKTÜ. BU, TAM BİR FELAKETTİ" 

Libyalı tarihçi Ferac Davud ed-Dernavi, Derne'nin yarısının vadinin alt tarafında kalması nedeniyle kentteki maddi zararın ve ölümlerin çok olduğunu belirtti.

Derne'nin, kentin güneyinden gelen tüm yağmur sularının döküldüğü bir noktada olduğunu ifade eden Dernavi, "Daniel fırtınasının etkili olmasının ardından kentte yağmur sularını tutan iki baraj çöktü. Bu, tam bir felaketti." dedi.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 18

TEHLİKE DEVAM EDİYOR 

Derne vadisinin şehrin simgesel yapılarından olduğunu ancak daha önce de benzer afetlere neden olması sebebiyle bölge sakinleri için sürekli bir tehlike oluşturduğunu aktaran Dernavi, 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında da büyük bir sel yaşandığını ancak savaş nedeniyle yaşanan ölümlerin o zamanlar çok gündem olmadığını kaydetti.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 19

Dernavi, 1959 yılında yaşananları anlatarak, "Vadideki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle büyük bir sel meydana geldi. Yüzlerce kişi yaralanırken ve hayatını kaybederken, bölgedeki birçok ev yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Bölgede 1968 ve 1969 yıllarında da sellerin meydana geldiğini belirten Dernavi, "Ancak, kayıtlarda o döneme yönelik bir kayba rastlanmıyor." şeklinde konuştu.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 20

BARAJLAR DA FELAKETLERİ ENGELLEYEMEDİ 

Dernavi, Libya'da yerel yetkililerin vadiden kaynaklı doğal afet tehlikesini engellemeye çalışarak barajlar inşa ettiğine ancak felaketlerin yine de sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dün çöken barajlar, yani El-Bilad ve Bumansur barajları 1986 yılında inşa edilmiş. O dönemde baraj sularının kanalizasyondan sızması sonrasında yine sel felaketi meydana gelmiş ve insanlar zarar görmüş."

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 21

Bölgedeki sel felaketlerinin yakın zamanda da sürdüğünün altını çizen Dernavi, "Yerel yetkililerin 2011 yılında şiddetli yağışlar nedeniyle biriken suyu boşaltmak için baraj kapaklarını açmasının ardından vadiyi sel suları bastı ve şehir neredeyse tamamen sular altında kaldı." diye konuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, ülkenin doğusunda şehir ve köyleri bağlayan çok sayıda yol ve köprünün çöktüğünü bildirmişti.

Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 22
Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 23
Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 24
Uydudan Libya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir - 25
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