Venezuela'da 7,3'lük deprem gökdeleni eğdi
NTV
Venezuela'nın başkenti Caracas'taki gökdelen, 7,3'lük deprem nedeniyle eğildi.
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Venezuela'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle başkent Caracas'ta bir gökdelen eğildi.
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David Kulesi olarak bilinen 200 metrelik gökdelenin son 5 katının deprem yüzünden 25 derece eğildiği belirtti.
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Yetkililer binanın en küçük harekette bile çökebiceğini bildirdi.
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Yapımı 1990 yılında başlayan ve yarıda kalan David Kulesi, ülkenin en uzun üçüncü binası olarak gösteriliyor.
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Binada 2007'den bu yana yoksullar yaşıyor.