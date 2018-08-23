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Venezuela'da 7,3'lük deprem gökdeleni eğdi

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Venezuela'nın başkenti Caracas'taki gökdelen, 7,3'lük deprem nedeniyle eğildi.

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    Venezuela'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle başkent Caracas'ta bir gökdelen eğildi.

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    David Kulesi olarak bilinen 200 metrelik gökdelenin son 5 katının deprem yüzünden 25 derece eğildiği belirtti.

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    Yetkililer binanın en küçük harekette bile çökebiceğini bildirdi.

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    Yapımı 1990 yılında başlayan ve yarıda kalan David Kulesi, ülkenin en uzun üçüncü binası olarak gösteriliyor.

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    Binada 2007'den bu yana yoksullar yaşıyor.

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