“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor

İtalya’nın Calabria bölgesinin bulunan ve bugüne kadar sakinleri arasında hiç yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası bildirilmeyen Cinquefrondi kasabası, kendini “virüssüz köy” lan ederek, evlerini teminatsız olarak "1 euro"dan satışa çıkardı.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 17:03

“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) krizinden Avrupa en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da turizm gelirleri büyük ölçüde kaybedildi. Ancak seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve ülkede atılan normalleşme adımlarıyla turistlerin çekilmesi hususunda yeni politikalar izleniyor.

“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 2
Bu kapsamda, pandemiden önce uygulanan İtalya’nın kırsalında bulunan metruk evlerin restoran karşılığında 1 euroya satışı İtalya’nın güneyindeki Cinquefrondi kasabasında yeniden başlatıldı. Bu sembolik satışla iş arayışına giren genç nüfusun şehirlerde yarattığı kaosun önüne geçilmesi ve kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi hedefliyor.
“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 3

BUGÜNE KADAR HİÇ VAKA GÖRÜLMEDİ

Bununla birlikte, Cinquefrondi kasabası sakinleri arasında bugüne kadar hiç Covid-19 vakası bildirilmedi ve Calabria, İtalya'nın en düşük virüs bulaşma seviyesine sahip bölgeleri arasında yer alıyor.

“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 4

Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia, CNN’e yaptığı konuyla ilgili açıklamasında, "Sahip olduğumuz terk edilmiş birçok ev için yeni sahipler bulmak, şehrin güzelliğini yitirmiş ve  kayıp kısımlarını kurtarmak için başlattığım Güzellik Operasyonu’nun önemli bir parçası. Ebeveynlerimin göç ettiği Almanya'da büyüdüm, sonra ülkemi kurtarmak için geri döndüm. Çok fazla insan on yıllar boyunca burada boş evleri ardında bırakarak kaçtı. Buna teslim olamayız” ifadelerini kullandı.

“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 5

PLAJA 15 DAKİKA UZAKLIKTA

Belediye Başkanı, "Ferahlatıcı tepeler ve iki ılık deniz arasında yükseliyoruz, kasabanın yanında  tertemiz bir nehir var ve plajlar arabayla sadece 15 dakika uzaklıkta” açıklamasını yaparak Cinquefrondi’nin doğal güzelliklerine dikkat çekti.

“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 6
Öte yandan, virüssüz köyde konut anlaşması İtalya'nın diğer bölgelerinde satılan 1 euroluk evlerden farklı şartlar öne sürüyor.
“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 7

TEMİNAT YOK, 1 EUROYA EVE GİRİLEBİLİR

İtalya genelinde bir euro karşılığında satılan tüm evler, alıcının 3 yılda evi yenilememesi durumunda kaybedeceği 5 bin euroluk bir teminat istiyor.
“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 8
Ancak, Cinquefrondi sadece işler tamamlanana kadar yıllık 250 euroluk bir sigorta poliçesi talep ediyor.
“Virüssüz İtalyan köyü” 1 euroya ev satıyor - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER