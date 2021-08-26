WSJ: Blackwater Afganları Kabil'den tahliye etmek için kişi başı 6 bin 500 dolar alıyor

LİBYA'NIN SİLAH AMBORGOSUNU İHLAL ETTİ

Bunların yanı sıra, Prince’in bu yılın başlarında yapılan gizli bir BM soruşturmasında, 2019'da ülkenin uluslararası destekli hükümetini devirmeyi planlayan bir milis liderine silah ve yabancı paralı askerler teslim ederek Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği ortay açıktı.

Şirket, tüm bu durumlardan kendini aklamak amacıyla ismini 2009 yışında "Xe Service", 2010 yılında ise "Academi" olarak değiştirdi.