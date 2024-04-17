"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı
Gürcistan'da, geçen yıl protestolar sonrası hükümetin geri çektiği "yabancı ajan yasa tasarısı" yeniden gündemde. Tasarı,, parlamentoya bir kez daha sunulunca tansiyon yükseldi. Parlamentoda kavga çıktı; muhalifler da soluğu sokakta aldı.
Ülkede geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının parlamentoda görüşülmesine karşı geçen hafta başlayan protesto gösterileri, devam etti.