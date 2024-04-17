"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı

Gürcistan'da, geçen yıl protestolar sonrası hükümetin geri çektiği "yabancı ajan yasa tasarısı" yeniden gündemde. Tasarı,, parlamentoya bir kez daha sunulunca tansiyon yükseldi. Parlamentoda kavga çıktı; muhalifler da soluğu sokakta aldı.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 1

Ülkede geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının parlamentoda görüşülmesine karşı geçen hafta başlayan protesto gösterileri, devam etti.

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"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 2

Tiflis'te Parlamento binasının önünde bir araya gelen göstericiler, kalabalık olmaları nedeniyle Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının parlamento oturumunda ön onay alması için görüşülmesine tepki gösterdi.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 3

Göstericiler, parlamento binasını kuşatmaya çalışınca güvenlik güçleri buna izin vermedi. Polisin uyarılarına uymayan birkaç göstericiye güvenlik güçlerince biber gazı sıkıldı.

Gece yarısına kadar devam eden protesto gösterisinde, polis ile bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 4

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada da polisin uyarılarına karşı çıkan ve güvenlik güçlerine yönelik saldırı girişiminde bulunan 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada göstericiler, polisin uyarılarına uymaya davet edildi.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 5

Bazı göstericiler, Parlamento Binası'nın çevresinde kalmaya devam ediyor. Protesto gösterisinin sürmesi bekleniyor.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 6

TASARIDA "YABANCI BİR GÜCÜN ÇIKARLARINI GÖZETEN ORGANİZASYON" TANIMI

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 7

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılkiyle aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 8

GEÇEN YIL GÖSTERİLERE NEDEN OLMUŞTU 

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 9

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 10

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 11
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 12
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 13
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 14
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 15
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 16
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 17
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 18
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 19
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 20
"Yabancı ajan" tasarısına tepki: Yeniden parlamentoya sunulunca ortalık karıştı - 21
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