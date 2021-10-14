KAHVE FİYATLARI GİDEREK YÜKSELİYOR

Öte yandan, Brezilya'da kuraklığın hasadı vurmasıyla küresel kahve stokunun 10 yılın en düşük seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Bu durumun, yılbaşından bu yana yüzde 23 artan kahve fiyatlarını daha da yükseltmesi bekleniyor. ABD Tarım Bakanlığı, 2021-22'deki dünya kahve arz ve talebine ilişkin ilk tahminlerinde, küresel stokun 7,88 milyon çuval azalarak 32,02 milyon çuvala düşeceğini öngördü.

Stokun, 2011'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Bu denli büyük düşüşün başlıca nedeni olarak olumsuz hava koşullarının verimi düşürmesi gösteriliyor.