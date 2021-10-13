, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti

'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja ı'ndan çıkan lavların bölgedeki riskleri artırmasıyla 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiği açıklandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 05:52

Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 1

Kanarya Adaları özerk yönetimindeki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu, Cumbre Vieja ı'ndan çıkan lavların yön ve akış hızındaki değişiklik nedeniyle bölgenin 2. düzey alarma geçirildiğini duyurarak, güvenlik gerekçesiyle 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 2

Saat 13.00 ile 19.00 arasında evlerindeki önemli eşyalarını almaları için izin verilen halkın, daha sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde riskli bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 3

Pevolca'nın teknik bölüm şefi Miguel Angel Morcuende de düzenlediği basın toplantısında, adada tahliye edilenlerin sayısının 6 bin 200'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 4

Morcuende, lavların şimdiye kadar 595 hektarlık alanı kapladığını, bunun 170'inin tarım alanı olduğunu ifade etti.

Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 5

Diğer yandan lavların, aralarında çimento fabrikasının da olduğu bir organize sanayi sitesine ulaşması nedeniyle hava kirliliğinin artmasıyla 3 bin kişiyi etkileyecek şekilde bazı yerleşim yerlerinin karantinaya alındığı, halktan zorunlu durumlar olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapatmalarının istendiği belirtildi.

Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 6

Başbakanı Pedro Sanchez, yanardağ aktif durumda olduğundan bu yana bölgeye 3'üncü ziyaretini yarın yapacak.

Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 7
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 8
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 9
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 10
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 11
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 12
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 13
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 14
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 15
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 16
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 17
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 18
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 19
Yanardağ, La Palma Adası'nda 800 kişiyi daha evlerinden etti - 20

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