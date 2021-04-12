‘Yaşayan Tanrı’ olarak Prens Philip'e tapan Güney Pasifik kabilesi yasta

‘TANNA’YI ZENGİN VE GÜÇLÜ BİR KADINLA EVLENMEK İÇİN TERK ETTİ’

‘Prens Philip Hareketi’ olarak adlandırılan inanış, Prens Philip’i on yıllar önce Tanna'yı zengin ve güçlü bir kadınla evlenmek için terk eden soluk tenli bir dağ ruhu olarak görüyor.

Kabilenin inanışının başlangıç noktası ise sömürge döneminde, portresi devlet dairelerinde asılı olan ve 1974'te bir İngiliz-Fransız kolonisi olan Yeni Hebridleri ziyaret eden Prens Philip'e gösterilen saygıyı gördüklerinde pekiştirildi.