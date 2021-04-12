‘Yaşayan Tanrı’ olarak Prens Philip'e tapan Güney Pasifik kabilesi yasta

ntv.com.tr 12.04.2021 - 12:29
Güney Pasifik ülkesi Vanuatu'da onlarca yıldır Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip'e bir tanrı gibi tapan ada kabilesi, Edinburgh Dükü için yas ve onurlandırma günü düzenlemeye hazırlanıyor.
Cuma günü 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'e saygılarını sunmak için yüzlerce kişinin Tanna adasındaki Yaohnanen yağmur ormanı köyünde toplanması bekleniyor.
‘Prens Philip Hareketi’ olarak adlandırılan inanış, Prens Philip’i on yıllar önce Tanna'yı zengin ve güçlü bir kadınla evlenmek için terk eden soluk tenli bir dağ ruhu olarak görüyor.
Kabilenin inanışının başlangıç noktası ise sömürge döneminde, portresi devlet dairelerinde asılı olan ve 1974'te bir İngiliz-Fransız kolonisi olan Yeni Hebridleri ziyaret eden Prens Philip'e gösterilen saygıyı gördüklerinde pekiştirildi.
Kabile, Edinburgh Dükü’nün adaya zenginlik ve bilgelik getirerek geri dönmesini uzun yıllardır beklerken, hayatını kaybettiği haberinin gelmesiyle ada halkının umutları yıkıldı.
Ulusal antropoloji müzesi Vanuatu Kültür Merkezi'nden Jean-Pascal Wahe, sazdan kulübelerde yaşayan, ormanda yaban domuzları ve Pteropus (Uçak tilki yarasası) avlayan adalıların Prens Philip’in ölümüyle kedere boğulduğunu söyledi.
Tanna yakınlarındaki bir köy halkı sakini, “Tanna halkı Prens Philip'in hasta olduğunu ve hastanede olduğunu biliyorlardı. Ölüm haberini duyduklarından bu yana çok üzgün ve duygusallar” dedi.
Köylüler, Prens Philip’in ölümünü bölgeye özgü, bir biber bitkisinin ezilmiş köklerinden yapılan ve atalarının ruhlarıyla kaynaşmalarına yardımcı olduğunu iddia ettikleri kava içeceğiyle yad edeceklerini bildirdi.
Adadaki şeflerden biri, geleneksel bir tahta sopası ve boynunda bir dizi deniz kabukları ile, Ulusal antropoloji müzesi Vanuatu Kültür Merkezi'nden Jean-Pascal Wahe tarafından kaydedilen bir video mesajında Prens Philip'e saygılarını sundu.
Şef Willie Lop, "Tanna olarak Philip'e inanıyoruz ve onu kaybettiğimiz için büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.
Lop, “Prens Philip’in aslen Tannalı olduğuna inanıyoruz. Onun ölümünden dolayı çok üzgünüz ”dedi.
Yakındaki bir köy olan Ikuanala'dan Şef Yapa Nekiwris, "Tanna adasındaki insanlarla İngiliz halkı arasındaki bağlantı çok güçlü" derken "Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına taziye mesajları gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.
Tanna’dan dört kişi 2007 yılında "Yerlilerle Tanışın" adlı üç bölümlük bir belgesele katılmak için İngiltere'ye seyahat ettiğinde Windsor Kalesi'ni ziyaret etmiş ve Prens Philip ile tanışmıştı.
2009 yılında hayatını kaybeden Tanna şefi Jack Naiva, "O bir tanrı, insan değil" derken "Bazen sesini duyuyorum. Kral Philip'e söylemelisiniz ki yaşlanıyorum ve ölmeden önce beni ziyaret etmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kraliçe'nin eşine duyulan saygıyı Güney Pasifik ülkesinin eksantrikliği olarak görmek cazip gelse de, antropologlar bunun aslında çok karmaşık olduğunu söylerken adalıların bu tavrının sömürgecilerin ve Hıristiyanların kıyılarına gelmesine incelikli bir yanıt olduğunu düşündüklerini belirtti.