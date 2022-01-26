Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 17:23
Masai adlı erkek zürafa, 17 Ocak'ta San Diego Hayvanat Bahçesi'nde anne Zindzhi'den doğdu. Ancak, doğumdan kısa bir süre sonra buzağı ne ayakta duruyor ne de beslenebiliyordu.
Ardından Masai, yaban hayatı sağlığı ve vahşi yaşam bakım ekiplerinin 24 saat bakım sağladığı Safari Park'taki Harter Veteriner Tıp Merkezi’ne götürüldü.
San Diego Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef, tüm çabalara rağmen durumu kötüleşmeye devam etti ve ekip zürafaya ötenazi yapma konusunda şefkatli bir karar verdi” denildi.
Bununla birlikte, 17 Ocak'ta park, sosyal medya hesabından Masai’nin dünyaya gelişini coşkulu bir paylaşımla duyurmuştu:
“Betty White'ın 100. doğum gününde, dünyaya gelen yeni bir hayatı kutladık.Zindzhi anne, bu sabah bir zürafa doğurdu. Onun hayatını ve mirasını bu özel şekilde onurlandırabildiğimiz için çok heyecanlıyız.”
Diğer taraftan, Zindzhi ve sürüdeki diğer zürafalar, Masai’nin ölümünden sonra olağan dışı davranışa karşı yakından izleniyor.
Öte yandan, San Diego Hayvanat Bahçesi, Masai’nin ölümünün ardından, nesli tükenmekte olan bir Sumatra orangutanın doğumuna dair umut verici bir haber de paylaştı.
Buna göre, 4 Ocak'ta sağlıklı bir erkekyavru doğdu ve ona Kaja adı verildi. Yavru orangutan adını, vahşi doğada serbest bırakılmadan önce rehabilite edilmiş orangutanları barındıran, Endonezya'nın Borneo kısmı olan Kalimantan'daki bir adadan alır. Kaja ayrıca yedi yıldan uzun bir süre sonra San Diego Hayvanat Bahçesi'nde doğan ilk orangutan oldu.
San Diego Hayvanat Bahçesi'nin geçici yönetici direktörü Erika Kohler, "Nesli tehlike altında olan böylesine görkemli bir hayvanın doğumuna tanık olmak olağanüstü bir deneyim ve bize gelecek için umut veriyor” diye konuştu.