Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı

Buna göre, 4 Ocak'ta sağlıklı bir erkekyavru doğdu ve ona Kaja adı verildi. Yavru orangutan adını, vahşi doğada serbest bırakılmadan önce rehabilite edilmiş orangutanları barındıran, Endonezya'nın Borneo kısmı olan Kalimantan'daki bir adadan alır. Kaja ayrıca yedi yıldan uzun bir süre sonra San Diego Hayvanat Bahçesi'nde doğan ilk orangutan oldu.