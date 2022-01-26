Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı

ABD’de yer alan San Diego Hayvanat Bahçesi'nde doğan bir yavru zürafaya sadece iki günlükken ötenazi yapıldı. Masai adlı zürafının, kısa ömründe yaşadığı trajedi hayvanseverleri duygulandırdı.

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 17:23

Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı - 1

Masai adlı erkek zürafa, 17 Ocak'ta San Diego Hayvanat Bahçesi'nde anne Zindzhi'den doğdu. Ancak, doğumdan kısa bir süre sonra buzağı ne ayakta duruyor ne de beslenebiliyordu.

Ardından Masai, yaban hayatı sağlığı ve vahşi yaşam bakım ekiplerinin 24 saat bakım sağladığı Safari Park'taki Harter Veteriner Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı - 2

San Diego Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef, tüm çabalara rağmen durumu kötüleşmeye devam etti ve ekip zürafaya ötenazi yapma konusunda şefkatli bir karar verdi” denildi.

Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı - 3

DOĞUMU COŞKUYLA DUYURULMUŞTU

Bununla birlikte, 17 Ocak'ta park, sosyal medya hesabından Masai’nin dünyaya gelişini coşkulu bir paylaşımla duyurmuştu:

“Betty White'ın 100. doğum gününde, dünyaya gelen yeni bir hayatı kutladık.Zindzhi anne, bu sabah bir zürafa doğurdu. Onun hayatını ve mirasını bu özel şekilde onurlandırabildiğimiz için çok heyecanlıyız.”

Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı - 4

Diğer taraftan, Zindzhi  ve sürüdeki diğer zürafalar, Masai’nin ölümünden sonra  olağan dışı davranışa karşı yakından izleniyor.

Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı - 5

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR ORANGUTAN DOĞDU

Öte yandan, San Diego Hayvanat Bahçesi, Masai’nin ölümünün ardından, nesli tükenmekte olan bir Sumatra orangutanın doğumuna dair umut verici bir haber de paylaştı.

Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı - 6

Buna göre, 4 Ocak'ta  sağlıklı bir erkekyavru doğdu ve ona Kaja adı verildi. Yavru orangutan  adını, vahşi doğada serbest bırakılmadan önce rehabilite edilmiş orangutanları barındıran, Endonezya'nın Borneo kısmı olan Kalimantan'daki bir adadan alır. Kaja ayrıca yedi yıldan uzun bir süre sonra San Diego Hayvanat Bahçesi'nde doğan ilk orangutan oldu.

Yavru zürafa Masai'ye sadece iki günlükken ötenazi yapıldı - 7

San Diego Hayvanat Bahçesi'nin geçici yönetici direktörü Erika Kohler,  "Nesli tehlike altında olan böylesine görkemli bir hayvanın doğumuna tanık olmak olağanüstü bir deneyim ve bize gelecek için umut veriyor” diye konuştu.

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