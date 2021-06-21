Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi

Araştırmacılar, 86 ila 79 milyon yıl önce, kabuk ve mantonun Dünya'nın dış çekirdeğinin etrafında yer değiştirdiğini ve tekrar eski haline döndüğünü tespit ederken, paleomanyetik verileri analiz ederek milyonlarca yıl önce hangi tektonik plakaların nerede olduğunu gösteren bir resmi bir araya getirdiler.