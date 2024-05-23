Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir haftadan uzun süren ve altı kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmaların ardından gerilimi yatıştırmak üzere Yeni Kaledonya'ya gitti. Macron, OHAL'in devam etmesi gerektiğini Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kaledonya'da kalacağını vurguladı.
YENİ KALEDONYA'DA ŞİDDET OLAYLARI
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı yerel halk, Fransız hükümetinin güç kırmaya neden olacak anayasal değişiklik planlarına karşı çıkıyor.