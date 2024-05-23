Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti

YENİ OPERASYONLAR PLANLANACAK

Yerel liderlerle görüşen Macron, Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kalendonya'da kalacağını söyledi ve "Önümüzdeki saat ve günlerde gerektiğinde devasa yeni operasyonlar planlanacak ve cumhuriyet düzeni bütünüyle yeniden kurulacak, çünkü başka seçenek yok" dedi.