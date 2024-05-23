Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir haftadan uzun süren ve altı kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmaların ardından gerilimi yatıştırmak üzere Yeni Kaledonya'ya gitti. Macron, OHAL'in devam etmesi gerektiğini Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kaledonya'da kalacağını vurguladı.

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 1

YENİ KALEDONYA'DA ŞİDDET OLAYLARI

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı yerel halk, Fransız hükümetinin güç kırmaya neden olacak anayasal değişiklik planlarına karşı çıkıyor.

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Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 2

Ada ülkesinde bir süredir devam eden ayaklanmalar sırasında 6 kişi yaşamını yitirdi ve binlerce insan mahsur kaldı.

Bölgede gerilimin tırmanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarını yatıştırmak üzere Yeni Kaledonya'ya gitti.

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 3

YENİ OPERASYONLAR PLANLANACAK

Yerel liderlerle görüşen Macron, Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kalendonya'da kalacağını söyledi ve "Önümüzdeki saat ve günlerde gerektiğinde devasa yeni operasyonlar planlanacak ve cumhuriyet düzeni bütünüyle yeniden kurulacak, çünkü başka seçenek yok" dedi.

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 4

YEREL HALKIN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Yerel liderler, değişikliğin yerli halk olan Kanak oylarını zayıflatacağından ve bağımsızlığı güvence altına almak için uzun süredir devam eden çabalara zarar vereceğinden korkuyor.

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 5

"OHAL UZATILMALI"

Macron ayrıca, "OHAL'in kaldırılmaması gerektiğini düşünüyorum, bence uzatılabilir. Adaya 3 bin ek güvenlik personeli gönderilecek" diye konuştu.

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 6

Yeni Kaledonya'daki yerel halk olan Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 7

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği ile Yeni Kaledonya'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının önünü açmak istiyor

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 8
Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 9
Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti - 10
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