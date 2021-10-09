Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil

Haberler - ntv.com.tr 09.10.2021 - 06:37
İngiltere’de Lancaster Ünivesitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ülkede 2020’deki ilk sokağa çıkma yasağı süresince ofis ekipmanlarına ve daha geniş evlere olan talebin arttığı bulundu.
Başlangıçta kısıtlamaların birkaç hafta süreceğini ve ardından ofislerine geri dönüleceğini düşünen çalışanlar, yüksek kaliteli çalışma ortamı oluşturmak zorunda kaldılar.
Birleşik Krallık’ta 2019 yılında çalışanların yalnızca yüzde 5’i evden çalışırken, Covid-19 pandemisiyle beraber bu oran Nisan 2020’de yüzde 47’ye yükseldi.
Daha az insan hareketliliğinin olduğu ve önceden gıda israfının yapıldığı yemekli toplantıların çevrimiçi ortama taşınmasıyla çevreye ve çalışanlara bu yeni çalışma düzeninin daha faydalı olacağı düşünülmüştü.
Çalışanların evlerini ofise dönüştürme çabaları sonucu, dünya çapında laptop ve masaüstü bilgisayar satışlarının Nisan ve Haziran 2020 tarihleri arasında yüzde 11.2 arttığı görüldü. Ofis masası ve sandalyesi kelimelerinin arama motorlarında yüzde 438 daha fazla arandığı görüldü.
Evleri ofise dönüştürürken daha büyük evlere ihtiyaç da artarken, 2019’la karşılaştırıldığında evden çalışmak isteyenlerin sayısının beşe katlandığı ortaya çıktı.
Çevrimiçi görüşmelerin artması ve hane halkının neredeyse tamamının aynı anda evde bulunması gerektiği için daha büyük evlere ve ekstra odalara olan ihtiyaç da arttı.