Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil

Çalışma saatlerinin ve ofis arasında bölündüğü hibrit çalışma biçiminde daha büyük evlere ihtiyaç duyulmaya başlandı. İngiltere’de yapılan araştırma sanılanın aksine uzaktan çalışmanın enerji tasarrufu sağlamadığını ortaya koydu.

Haberler - ntv.com.tr 09.10.2021 - 06:37

Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 1

İngiltere’de Lancaster Ünivesitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ülkede 2020’deki ilk sokağa çıkma yasağı süresince ofis ekipmanlarına ve daha geniş evlere olan talebin arttığı bulundu.

Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 2
Yaş, profesyonel geçmiş ve yaşadıkları yerin büyüklüğü bakımından farklı özelliklere sahip 17 haneyle yapılan görüşmelerde, çalışma ortamına dönen evler incelendi.
Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 3

Başlangıçta kısıtlamaların birkaç hafta süreceğini ve ardından ofislerine geri dönüleceğini düşünen çalışanlar, yüksek kaliteli çalışma ortamı oluşturmak zorunda kaldılar.

Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 4

PANDEMİ SAYIYI ARTIRDI

Birleşik Krallık’ta 2019 yılında çalışanların yalnızca yüzde 5’i evden çalışırken, Covid-19 pandemisiyle beraber bu oran Nisan 2020’de yüzde 47’ye yükseldi. 

Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 5
Tam zamanlı olarak ofiste işe dönmek şu an mümkün olsa da mayıs ayından itibaren evden çalışanların oranı yüzde 26’ya düşerken yüzde 11’i hibrit çalışma düzenine geçti.
Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 6

Daha az insan hareketliliğinin olduğu ve önceden gıda israfının yapıldığı yemekli toplantıların çevrimiçi ortama taşınmasıyla çevreye ve çalışanlara bu yeni çalışma düzeninin daha faydalı olacağı düşünülmüştü. 

Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 7
Bunun aksine araştırmayla beraber, evde geçirilen vakitle beraber enerji harcamalarının yükseldiği ve bunun çalışanlar tarafından karşılanmasının zor olduğu görüldü.
Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 8

DAHA BÜYÜK EV VE DAHA FAZLA EŞYA

Çalışanların evlerini ofise dönüştürme çabaları sonucu, dünya çapında laptop ve masaüstü bilgisayar satışlarının Nisan ve Haziran 2020 tarihleri arasında yüzde 11.2 arttığı görüldü. Ofis masası ve sandalyesi kelimelerinin arama motorlarında yüzde 438 daha fazla arandığı görüldü.

Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 9

Evleri ofise dönüştürürken daha büyük evlere ihtiyaç da artarken, 2019’la karşılaştırıldığında evden çalışmak isteyenlerin sayısının beşe katlandığı ortaya çıktı.

Yeni normal: Hibrit çalışma gezegenimiz için iyi değil - 10

Çevrimiçi görüşmelerin artması ve hane halkının neredeyse tamamının aynı anda evde bulunması gerektiği için daha büyük evlere ve ekstra odalara olan ihtiyaç da arttı.

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