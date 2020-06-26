Yeni orman dikimi yarardan çok zarar getirebilir

Dünyanın dört bir yanında hükümetler, STK’lar ve bireyler, iklim değişikliğine çözüm olması umuduyla hem düşük maliyetli olması hem de çevreyi güzelleştirme nedeniyle kitlesel olarak ağaç dikimi gerçekleştiriyor.

Yaygın kanı, ağaçların karbonu depolayarak ve fotosentez ile oksijeni artırarak çevre kirliliğini önleyebileceği... Bu nedenle dünya genelinde hükümetler düzenli olarak ağaç dikme kampanyaları düzenliyor. İngiltere’de geçen yıl düzenlenen seçimlerde siyasi partiler yüksek miktarda ağaç dikme eylemleri gerçekleştirirken, ABD’de başkan Donald Trump 2015 seçimlerinden önce Trilyonlarca Ağaç Kampanyası gerçekleştirdi.