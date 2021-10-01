Yeni rapor: İnsanlar tarafından üretilen plastik 10 milyar tona ulaştı

'PLASTİK ATIK İHJRACATININ SINIRLANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Sinkevicius, "Ayrıca şirketlere ek baskı ve sorumluluklar getireceğiz, bu yüzden yer almaları ve tüm atık zincirinin düzgün bir şekilde ele alınacağını kanıtlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) Genel Sekreteri Emmanuel Katrakis de, “İşlenmemiş plastik atık ihracatının sınırlandırılması kirliliğin önlenmesi açısından önemli” derken, “Plastik geri dönüşüm altyapısını büyütmek ve çok çeşitli ürünlerde (ambalaj, araba, elektronik gibi) geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artırmak için güçlü önlemler alınmadıkça tek başına sorunu çözmeyecektir” diye konuştu.