Yeni rapor: Küresel ısınma, on yılda dünyadaki mercanların yüzde 14'ünü öldürdü

Küresel ısınmanın çevreye ve canlılara etkisi üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.

Bugüne kadar yapılan en büyük mercan sağlığı araştırmasında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin mercanları derinden etkilediği belirtilirken, bunun yanı sıra patlatmalı balıkçılık ve denizlerdeki kirliliğin mercan resiflerinin yüzde 14’ünü yok ettiği belirtildi.