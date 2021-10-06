Yeni rapor: Küresel ısınma, on yılda dünyadaki mercanların yüzde 14'ünü öldürdü

ntv.com.tr 06.10.2021 - 06:48
Küresel ısınmanın çevreye ve canlılara etkisi üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.
Bugüne kadar yapılan en büyük mercan sağlığı araştırmasında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin mercanları derinden etkilediği belirtilirken, bunun yanı sıra patlatmalı balıkçılık ve denizlerdeki kirliliğin mercan resiflerinin yüzde 14’ünü yok ettiği belirtildi.
Dünya çapında ‘Mercan Resifi İzleme Ağı’ndaki 300’den fazla bilim adamı tarafından yapılan çalışmada, durumdan en fazla etkilenen bölgelerin Güney Asya ve Pasifik, Arap Yarımadası çevresi ve Avustralya kıyıları olduğu aktarıldı.
"Dünyadaki Mercan Resiflerinin Durumu: 2020" başlıklı raporun ortak yazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü CEO'su Paul Hardisty yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği dünya resifleri için en büyük tehdittir" dedi.
Raporda okyanusların sera gazı emisyonlarından kaynaklanan aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiği ve kara yüzeylerini koruduğu ancak son dönemde artan deniz sıcaklıkların mercan türlerinin tolerans sınırının üzerinde olduğu vurgulandı.
Mercan resiflerinin okyanus tabanının yalnızca yüzde 0,2'si kadar küçük bir kısmını kapladığı belirtilen raporda, mercanların deniz hayvanlarının ve bitkilerinin en az dörtte birine ev sahipliği yaptığının altı çizildi.
Mercanların deniz ekosistemlerini korumanın yanı sıra, dünya çapında yüz milyonlarca insan için proteinleri korurken iş imkanları oluşturduğu, ayrıca fırtınalardan ve kıyı şeridi erozyonundan koruma sağladığı bildirildi.
Raporda, mercan resiflerinden elde edilen mal ve hizmetlerin değerinin, 36 milyar doları turizm olmak üzere yılda yaklaşık 2,7 trilyon dolar olduğu belirtildi.
UNEP yönetici direktörü Inger Anderson, "2009'dan beri dünya çapında Avustralya'daki tüm yaşayan mercanlardan daha fazla mercan kaybettik" derken, "Kayıpları tersine çevirebiliriz, ancak şimdi harekete geçmeliyiz" diye konuştu.