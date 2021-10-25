Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek

İspanya'nın La Palma adasında volkanik hareketlilik sürüyor. Hükümet, bölgeye yapılacak yardımın hızlandırılacağını açıkladı. Patlamaların üç ay daha sürmesi bekleniyor.

Haberler - NTV - Reuters 25.10.2021 - 06:28

Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 1
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'daki Cumbre Vieja yanardağında patlamalar sürüyor. Yanardağın faaliyete geçmesinin üzerinden 5 hafta geçti. Volkanik faaliyette azalma yok.
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 2
Bilim insanları patlamaların üç ay daha sürebileceğine söylüyor.

Yanardağın faaliyetleri gece gündüz izleniyor.

Yamaçlardan akan lav nehirleri de görüntüleniyor.
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 3

2 BİN 100 BİNAYI YUTTU

Lavlar, 5 haftada çoğu ev ve çiftlik 2 bin 100 binayı yuttu. 850 hektar alan lav altında kaldı.
Lava gömülen yerler arasında yollar ve sulama sistemleri de var.
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 4
85 bin kişinin yaşadığı La Palma'daki volkanın faaliyetleri adanın batısını etkiliyor. Büyük ölçüde tarım arazilerinin bulunduğu alanın geleceği belirsiz.
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 5
Bölgeden tahliye edilen yaklaşık 7 bin 500 kişinin büyük bölümü, akrabalarının ya da tanıdıklarının yanına yerleşti. Yaklaşık 430 kişi geçici sığınma alanlarında kalıyor.
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 6
İspanya hükümeti, 63 milyor euroluk doğrudan yardım paketi açıklamıştı. Tarım ve balıkçılıkl sektörüne de 6 milyon euro yardım yapılacak.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, haftasonu mağdurlara yapılacak yardımın hızlandırılacağını duyurdu.
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 7
Lavlar bir yandan önüne çıkan herşeyi yutarken bir yandan da yeni alanlar açıyor. Denize akan lavlarla adanın yüzölçümü genişliyor.
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 8
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 9
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 10
Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek - 11

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