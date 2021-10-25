Yetkililerden Cumbre Vieja uyarısı: 3 ay daha lav püskürtecek

İspanya'nın La Palma adasında volkanik hareketlilik sürüyor. Hükümet, bölgeye yapılacak yardımın hızlandırılacağını açıkladı. Patlamaların üç ay daha sürmesi bekleniyor.

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Haberler - NTV - Reuters 25.10.2021 - 06:28

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'daki Cumbre Vieja yanardağında patlamalar sürüyor. Yanardağın faaliyete geçmesinin üzerinden 5 hafta geçti. Volkanik faaliyette azalma yok.

Bilim insanları patlamaların üç ay daha sürebileceğine söylüyor.



Yanardağın faaliyetleri gece gündüz izleniyor.



Yamaçlardan akan lav nehirleri de görüntüleniyor.

2 BİN 100 BİNAYI YUTTU Lavlar, 5 haftada çoğu ev ve çiftlik 2 bin 100 binayı yuttu. 850 hektar alan lav altında kaldı.

Lava gömülen yerler arasında yollar ve sulama sistemleri de var.

85 bin kişinin yaşadığı La Palma'daki volkanın faaliyetleri adanın batısını etkiliyor. Büyük ölçüde tarım arazilerinin bulunduğu alanın geleceği belirsiz.

Bölgeden tahliye edilen yaklaşık 7 bin 500 kişinin büyük bölümü, akrabalarının ya da tanıdıklarının yanına yerleşti. Yaklaşık 430 kişi geçici sığınma alanlarında kalıyor.

İspanya hükümeti, 63 milyor euroluk doğrudan yardım paketi açıklamıştı. Tarım ve balıkçılıkl sektörüne de 6 milyon euro yardım yapılacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, haftasonu mağdurlara yapılacak yardımın hızlandırılacağını duyurdu.

Lavlar bir yandan önüne çıkan herşeyi yutarken bir yandan da yeni alanlar açıyor. Denize akan lavlarla adanın yüzölçümü genişliyor.