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Yoga tutkunları Times Meydanı'nda buluştu

Anadolu Ajansı

Dünya Yoga Günü dolayısıyla yüzlerce kişi New York'taki Times Meydanı'nda bir araya gelip yoga yaptı.

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    New York'taDünya Yoga Günü dolayısıyla yüzlerce kişi Times Meydanı'nda yoga yaptı.

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    Etkinliğe katılan çok sayıda yoga tutkunu hem yılın en uzun günü olan 21 Haziran ile yazın gelişini hem de Dünya Yoga Günü'nü kutladı.

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    Rengarenk yoga matlarıyla ünlü meydana gelen katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.

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    21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Yoga Günü'' olarak olarak kutlanıyo.
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    Her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.
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    New York'taki yoga toplanmasında ortaya bu görüntüler çıktı.
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