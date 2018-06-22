Yoga tutkunları Times Meydanı'nda buluştu
Anadolu Ajansı
Dünya Yoga Günü dolayısıyla yüzlerce kişi New York'taki Times Meydanı'nda bir araya gelip yoga yaptı.
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New York'ta, Dünya Yoga Günü dolayısıyla yüzlerce kişi Times Meydanı'nda yoga yaptı.
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Etkinliğe katılan çok sayıda yoga tutkunu hem yılın en uzun günü olan 21 Haziran ile yazın gelişini hem de Dünya Yoga Günü'nü kutladı.
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Rengarenk yoga matlarıyla ünlü meydana gelen katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.
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421 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Yoga Günü'' olarak olarak kutlanıyo.
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5Her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.
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6New York'taki yoga toplanmasında ortaya bu görüntüler çıktı.
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