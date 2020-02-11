Yunan hükümeti haftada 200 göçmeni geri göndermeyi hedefliyor

Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, "Mart ayı içinde Doğu Ege'deki 5 adada kapalı kamp inşası başlayacak. Yaz aylarında ise kamplar hazır durumda olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak kamplarda göçmenlerin giriş çıkışlarının sınırlanacağını anlatan Mitarakis, çıkışların, gündüzleri belli kurallara bağlı olarak mümkün olacağını ve geceleri kampların kapanacağını söyledi.

Toplam 20 bin kişilik kapasitesi olacağı ve iltica işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmasının amaçlandığını kaydeden Mitarakis, ''Kapalı kampların kurulması dışında hükümet, iltica işlemlerini hızlandırarak haftada 200 göçmeni geri göndermeyi hedefliyor. Türkiye, iadeler konusunda şu an için tam bir iş birliği yapıyor" dedi.