Yunanistan’da binlerce kişiden “özel üniversite” protestosu
Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı parlamentoda onaylandı. Başkent Atina’da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti.
Yunanistan’da özel üniversite kurulmasına karşı protestolar sürüyor. Başkent Atina’da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin tartışmalı özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etmek için bir araya geldi.
Yunanistan'da parlamento onayladı: Özel üniversite açılabilecek