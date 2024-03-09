Yunanistan’da binlerce kişiden “özel üniversite” protestosu

Tartışmalı yasa tasarısı, ülkede özel üniversitelerin kurulmasının önünü açarken, erişilebilir ve eşit eğitimin temel ilkelerine de bir tehdit olarak görülüyor. Tasarı, eğitimin kamusal ve ücretsiz olması gerektiğini öngören Yunanistan Anayasası’nın 16. maddesine doğrudan aykırı bir hareket olarak algılanıyor.