Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı

POESE'den yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sektörde yaşanan mali zorluklara dikkat çekildi.

Açıklamada, kısıtlama kurallarının ihlal edildiği işletmelere kesilen cezaların yeniden düzenlenmesi, cezaların sadece işletmelere değil kısıtlamaya uymayan müşterilere de yüklenmesi, enerji ve kira maliyetlerinde devlet yardımı yapılması ve sektördeki KDV oranının yüzde 6'ya çekilmesi talep edildi.