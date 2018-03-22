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Yunanistan'da "ipotekli ev" isyanı

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Yunanistan'da kemer sıkma politikalarına karşı çıkanlar yine sokaklardaydı. İpotekli evlerinin açık artırmayla satılmasına tepki gösteren protestocular, polisle karşı karşıya geldi.

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    Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı. İpotekli evlerin açık artırmayla satılmasına karşı çıkan halk, polisle karşı karşıya geldi.
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    Açık artırmanın düzenleneceği noterin önünde polisle göstericiler arasında uzun süre arbede yaşandı.
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    Polis, göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda yaralananlar oldu.
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    Avrupa Birliği ve IMF, Yunanistan'a yeni kredi sağlamak için ipotekli evlerin satışını şart koşuyor.
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    Kemer sıkma politikalarına karşı çıkanlar, bu duruma tepkili. Açık artırma işlemleri daha önce mahkemelerde düzenleniyordu ancak protesto gösterileri nedeniyle noterlerde internet üzerinden düzenlenmeye başlandı.
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    Ancak protestocular bu kez mahkeme yerine noter binalarının önünde eylemler yapıyor.
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