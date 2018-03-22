Yunanistan'da "ipotekli ev" isyanı
NTV Haber
Yunanistan'da kemer sıkma politikalarına karşı çıkanlar yine sokaklardaydı. İpotekli evlerinin açık artırmayla satılmasına tepki gösteren protestocular, polisle karşı karşıya geldi.
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1Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı. İpotekli evlerin açık artırmayla satılmasına karşı çıkan halk, polisle karşı karşıya geldi.
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2Açık artırmanın düzenleneceği noterin önünde polisle göstericiler arasında uzun süre arbede yaşandı.
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3Polis, göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda yaralananlar oldu.
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4Avrupa Birliği ve IMF, Yunanistan'a yeni kredi sağlamak için ipotekli evlerin satışını şart koşuyor.
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5Kemer sıkma politikalarına karşı çıkanlar, bu duruma tepkili. Açık artırma işlemleri daha önce mahkemelerde düzenleniyordu ancak protesto gösterileri nedeniyle noterlerde internet üzerinden düzenlenmeye başlandı.
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6Ancak protestocular bu kez mahkeme yerine noter binalarının önünde eylemler yapıyor.
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