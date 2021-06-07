Yunanistan'da öncelik turizm: Yabancı turistleri geri getirmek amacıyla adalardaki herkes aşılanacak

ASYA VE AVUSTRALYA'DAN BU YAZ İÇİN HİÇ REZERVASYON YAPILMADI

Öte yandan, Santorini normalde her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce turisti kendine çekerdi. Ancak, adanın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Oia köyünün 28 yaşındaki başkanı Antonis Pagonis, bu yıl Asya ve Avustralya'dan yapılan rezervasyonların sıfır olduğunu söyledi.

Pagonis, hızlı aşılama planının özellikle ABD’lileri rahatlatmaya yardımcı olacağını umduğunu söylerek, “ABD bizim için en iyi pazar, ancak ülke Yunanistan'ı şimdiye kadar kırmızı alarma geçirdi. Oradan ilgi ve rezervasyonlar var, ancak 48 veya 72 saat içinde iptal etme seçeneğiniz olduğunda, bu bir plandan çok bir vaattir. Bu yıl zamana karşı bir yarış olacak” dedi.