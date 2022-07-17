Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı

Yunanistan’ın Kavala şehri yakınlarında düşen kargo uçağındaki 8 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Bölge sakinleri, kazadan saatler sonra bölgeden hala patlama sesleri geldiğini söylemişti. Yunan medyasına göre bunun nedeni, Ukraynalı bir firmaya ait olan kargo uçağında "tehlikeli madde" taşınması. Sırbistan'dansa "Uçak Bangladeş'e sattığımız 11,5 tonluk havan topu mühimmatını taşıyordu" açıklaması geldi.

Haberler - NTV Haber 17.07.2022 - 19:23

Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı - 1

’ın Kavala şehri yakınlarında tehlikeli maddeler taşıdığı belirtilen bir kargo uçağı düştü.

Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı - 2

Sırbistan'dan Ürdün'e doğru giden ve 8 kişiyi taşıyan kargo uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple havada arızalanarak düştü.

Yunan medyası, Antonov tipi kargo uçağının çoğunluğu patlayıcı özelliğe sahip, 12 tonluk tehlikeli madde taşıdığını yazdı. 

Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı - 3

Kazadan saatler sonra kamera karşısına geçen Sırbistan Dışişleri Bakanı Neboysa Stefanoviç uçağın Bangladeş'e mühimmat taşıdığını açıklamakla yetindi.

Sırp Bakan uçaktaki 8 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı - 4

Uçağın düşmesinin ardından yayılan keskin koku nedeniyle, çevre sakinleri, dışarı çıkmamaları ve camlarını kapalı tutmaları konusunda uyarıldı, maske takmaları istendi.

Patlayıcı uzmanlarıyla birlikte Yunanistan Atom Enerji Komisyonu'ndan ekipler de enkaz alanına gitti.

Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı - 5

Görgü tanıkları uçak düştükten 2 saat sonra bile patlama sesleri duyduklarını söyledi.

Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı - 6

Enkaz bölgesinde havadan çekilen görüntülerde de yaşanan patlamalar yer aldı.

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