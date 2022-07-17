Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı

Haberler - NTV Haber 17.07.2022 - 19:23
Yunanistan’ın Kavala şehri yakınlarında tehlikeli maddeler taşıdığı belirtilen bir kargo uçağı düştü.
Sırbistan'dan Ürdün'e doğru giden ve 8 kişiyi taşıyan kargo uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple havada arızalanarak düştü.
Yunan medyası, Antonov tipi kargo uçağının çoğunluğu patlayıcı özelliğe sahip, 12 tonluk tehlikeli madde taşıdığını yazdı.
Kazadan saatler sonra kamera karşısına geçen Sırbistan Dışişleri Bakanı Neboysa Stefanoviç uçağın Bangladeş'e mühimmat taşıdığını açıklamakla yetindi.
Sırp Bakan uçaktaki 8 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini kaydetti.
Uçağın düşmesinin ardından yayılan keskin koku nedeniyle, çevre sakinleri, dışarı çıkmamaları ve camlarını kapalı tutmaları konusunda uyarıldı, maske takmaları istendi.
Patlayıcı uzmanlarıyla birlikte Yunanistan Atom Enerji Komisyonu'ndan ekipler de enkaz alanına gitti.
Görgü tanıkları uçak düştükten 2 saat sonra bile patlama sesleri duyduklarını söyledi.
Enkaz bölgesinde havadan çekilen görüntülerde de yaşanan patlamalar yer aldı.