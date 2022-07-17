Yunanistan'da 'tehlike' taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı

Sırbistan'dan Ürdün'e doğru giden ve 8 kişiyi taşıyan kargo uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple havada arızalanarak düştü.

Yunan medyası, Antonov tipi kargo uçağının çoğunluğu patlayıcı özelliğe sahip, 12 tonluk tehlikeli madde taşıdığını yazdı.