Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev

"MAAŞ ARTIŞLARI YETERSİZ"

İşçiler ayrıca, kamu sektöründe çalıştıkları on dört yılın ardından ilk kez yapılan maaş artışlarının yetersizliğini eleştiriyor.

Artışların artan yaşam maliyetlerinin etkisini dengelemek için yeterli olmadığı belirtiliyor. İşçiler yüzde 10'luk bir artış ve daha fazla işe alım talep ediyor.

Yunanistan, on yıldır süren borç krizinden ve aldığı üç uluslararası kurtarma paketinden kurtulmaya çalışıyor.