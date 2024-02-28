Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev

Yunanistan'da işçiler ülkenin en ölümcül tren kazasının yıldönümünü anmak için iş bırakma eylemine gidiyor. Ülkede 24 saat boyunca tüm demiryolu hizmetleri durduruldu. Bunun yanı sıra gemiler de gün boyu başkent Atina yakınlarındaki limanlarda demirli kalacak. 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen tren kazasında 57 kişi yaşamını kaybetmişti.

Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev - 1

28 Şubat 2023'te, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan kuzeydeki Selanik şehrine giden bir yolcu treni yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 57 kişi hayatını kaybetti ve "demiryolu sektörünün yıllarca ihmal edilmesinin sonucu" olarak değerlendirilen olay üzerine kitlesel protestolar başladı.

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Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev - 2

24 SAAT SÜRECEK PROTESTO

Bugün de kazanın 1. yıl dönümü olması nedeniyle ülke genelinde pek çok işçi, 24 saatliğine iş bırakıyor.

Demiryolu işçilerinden kamu görevlilerine, denizcilerden öğretmenlere kadar protestocular, yaklaşık yarım milyon işçiyi temsil eden Yunanistan'ın en büyük kamu sektörü sendikası ADEDY'nin 24 saatlik grevine katılıyor.

Geçen yıl, kazadan hemen sonra başlayan  protestolarda, demiryollarındaki özelleştirmeye tepki gösterilmişti.

Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev - 3

"HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ADEDY sendikası yaptığı açıklamada, "Bir yıl sonra, unutmayacağımızı yüksek sesle haykırmak için sokaklara geri döndüK" dedi.

Sendika, sorumluların hesap vermesi için mücadelelerini sürdürüceklerinin sözünü verdi.

Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev - 4

"HÜKÜMET SORUMLULUK ALMALI"

Kazadan saatler sonra sorumlu olarak bir istasyon şefi tutuklandı.

Hükümet, duruşmanın haziran ayında başlayacağını söyledi.

Ancak hayatta kalanların ve mağdurların yakınlarının çoğu, Yunan yasalarına göre kovuşturmaya karşı korunan politikacıların da sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söylüyor.

Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev - 5

"MAAŞ ARTIŞLARI YETERSİZ"

İşçiler ayrıca, kamu sektöründe çalıştıkları on dört yılın ardından ilk kez yapılan maaş artışlarının yetersizliğini eleştiriyor.

Artışların artan yaşam maliyetlerinin etkisini dengelemek için yeterli olmadığı belirtiliyor. İşçiler yüzde 10'luk bir artış ve daha fazla işe alım talep ediyor.

Yunanistan, on yıldır süren borç krizinden ve aldığı üç uluslararası kurtarma paketinden kurtulmaya çalışıyor.

Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev - 6

AB ORTALAMASININ GERİSİNDE

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in muhafazakar hükümeti, göreve geldiği 2019'dan bu yana asgari ücreti yüzde 20 artırarak 780 euroya çıkardı ve 2027 yılına kadar bu rakamı daha da artırarak 950 euroya çıkaracağının sözünü verdi.

Ancak Yunanistan'da aylık maaşlar hala Avrupa Birliği (AB) ortalamasının gerisinde kalıyor.

Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev - 7
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