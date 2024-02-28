Yunanistan'da tren kazası: Birinci yılda 24 saatlik grev
Yunanistan'da işçiler ülkenin en ölümcül tren kazasının yıldönümünü anmak için iş bırakma eylemine gidiyor. Ülkede 24 saat boyunca tüm demiryolu hizmetleri durduruldu. Bunun yanı sıra gemiler de gün boyu başkent Atina yakınlarındaki limanlarda demirli kalacak. 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen tren kazasında 57 kişi yaşamını kaybetmişti.
28 Şubat 2023'te, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan kuzeydeki Selanik şehrine giden bir yolcu treni yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 57 kişi hayatını kaybetti ve "demiryolu sektörünün yıllarca ihmal edilmesinin sonucu" olarak değerlendirilen olay üzerine kitlesel protestolar başladı.