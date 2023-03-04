Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma

Yunanistan'da ölü sayısının 57'ye yükseldiği tren kazası sonrası tansiyon yüksek. Bir yandan arama-kurtarma çalışmaları sürerken; Atina ve Selanik'te protesto gösterileri düzenleniyor. Selanik'teki gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 1

Yunanistan'da, onlarca kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası protesto gösterileri sürüyor.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 2

Selanik'te gösteriler çatışmaya dönüştü. İşlek caddelerde lastikleri ateşe veren eylemciler, polise taş ve molotof kokteylli attı.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 3

Polis de göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 4

Olaylarda yaralananlar olurken; bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldi.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 5

"KATİLLER"

Başkent Atina ve kazanın meydana geldiği Larissa da protestolara sahne oldu. Atina'da eylemciler, özel demir yolu şirketi ofisinin önüne kırmızı boyalarla "katiller" yazdı.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 6

Parlamento binasının önünde de kazada ölenler için sessizce oturma eylemi yapıldı. Atina'da tansiyon sık sık yükseldi. Bir grup, Monastiraki Meydanı'nda bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 7

Ülkede demiryolu işçileri de grevde. Çalışanlar, güvenlik protokollerinin hayata geçirilmesi için net bir takvim belirlenmesini talep ediyor.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 8

Eylemciler de kazanın sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 9

Hükümet, Yunan Ulaştırma Bakanı'nın da istifa ettiği kaza sonrası insan hatasına dikkat çekse de,, protestocular, sorumluluğun tamamının istasyon şefinde olmadığı görüşünde.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 10

Yunanistan 2010'da derin bir ekonomik kriz yaşamıştı.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 11

Hükümet de sendikalar da demiryollarının bütçe kesintisi nedeniyle bakımsız kaldığını savunuyor.

Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek: Polis ve göstericiler arasında çatışma - 12

Yunanistan demiryolları, ekonomik kriz sırasında özelleştirilmişti.

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