Yunanistan'dan aşı olan gençlere 150 euro: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri

İHA - ntv.com.tr - NTV Haber 28.06.2021 - 14:42 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 14:52
Derya ÖZCAN/NTV ATİNA MUHABİRİ
Yunanistan aşı olmayı teşvik etmek için 18-25 arasında bugüne dek aşı olmuş ya da bundan sonraki süreçte aşısının ilk dozunu olan gençlere 150 euroluk (yaklaşık bin 560 lira) hediye çeki verecek.
Gençler (Freedom Pass) “Özgürlük Kartını” turizm amaçlı olarak ya da kültürel etkinliklerde kullanabilecek. Böylelikle hem gençlerin aşıya özendirilmesi hem de pandemiden olumsuz etkilenen iki temel sektörün desteklenmesi hedefleniyor.
Türkiye'de de corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Adana’da ise bir kebapçı dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.
Nisan ayında Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta yönetim, vatandaşları Covid-19’a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıklamıştı.
Ülkede son olarak yeni bir teşvik başlatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiğini hatırlattı.
Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak." dedi.
Aşılama hızının yavaşladığını söyleyen Vali Andrew Cuomo, New York’ta son 14 gün içinde günde ortalama 123 bin 806 doz aşı yapıldığını ifade etti. Ancak, günlük doz ortalaması 216 bin 40 olduğu 12 Nisan’dan bu yana günlük aşılama oranı yüzde 43 düştü.
New York, 20 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 43'ünü, ulusal ortalama olan yüzde 37,8'in üzerine çıkarak tamamen aşıladı.
Daha önce yapılan anketlerde, Hollanda'da halkın yüzde 80'inin aşı olmak istediği görüldü. Ancak, hükümet geri kalan yüzde 20'nin işini şansa bırakmasını istemiyor.
Bu nedenle, ülkede her yıl 75 milyon adet tüketilen ve geleneksel bir lezzet olan “Hollandse nieuwe “ yani Hollanda ringa balığı, aşı merkezlerindeki yerini almaya başladı.
Bu kapsamda aşı olanlara, istedikleri miktarda ringa balığı ikram ediliyor.
Diğer taraftan, 17 milyonluk nüfuslu ülkede şimdiye kadar popülasyonun yüzde 49'u en az bir doz, yüzde 26'sı ise en az iki doz aşı oldu.