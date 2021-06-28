Yunanistan'dan aşı olan gençlere 150 euro: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri

Dünyada 3 milyon 800 bini aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 pandemisini sonlandırmak için küresel bir sürü bağışıklığına ulaşılması gerekiyor. Bunun en güvenli yolu ise aşılar... Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, halklarını aşılamak için onlara çeşitli teşviklerde bulunuyor. Rusya'nın otomobil, ABD'nin milyonlarca dolar ödüllü çekiliş biletleri, Endonezya'nın canlı tavuk, Hollanda'da ringa balığı gibi ilginç teşviklerinin ardından son olarak Yunanistan aşı olan gençlere 150 euro (yaklaşık bin 560 lira) dağıtacağını açıkladı. Türkiye'de ise geçen haftalarda Adana’da bir kebapçı aşılamaya teşvik için aşı olup gelen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu.

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İHA - ntv.com.tr - NTV Haber 28.06.2021 - 14:42

YUNANİSTAN'DAN AŞI OLAN GENÇLERE 150 EURO Derya ÖZCAN/NTV ATİNA MUHABİRİ Yunanistan aşı olmayı teşvik etmek için 18-25 arasında bugüne dek aşı olmuş ya da bundan sonraki süreçte aşısının ilk dozunu olan gençlere 150 euroluk (yaklaşık bin 560 lira) hediye çeki verecek.



Gençler (Freedom Pass) “Özgürlük Kartını” turizm amaçlı olarak ya da kültürel etkinliklerde kullanabilecek. Böylelikle hem gençlerin aşıya özendirilmesi hem de pandemiden olumsuz etkilenen iki temel sektörün desteklenmesi hedefleniyor.





Söz konusu kart yurt içi seyahatlerde uçak, gemi, tren otobüs bileti alımında; kamp yeri, otel odası kiralama gibi hizmetlerde kullanılabilecek. Aynı kartla tiyatro, sinema, konser, dans gösterisi biletleri de alınabileceği gibi kart müze ve arkeolojik alanlara girişlerde de kullanılabilecek.





940 BİN GENÇ FAYDALANACAK Temmuz ayının ikinci yarısında hazır olacak ve dijital ortamda da kullanılabilecek karttan 10 milyon nüfusa sahip Yunanistan'daki 1996-2003 doğumlu 940 bin genç faydalanabilecek.

TÜRKİYE'DE ADANA KEBAP Türkiye'de de corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Adana’da ise bir kebapçı dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.

Aşıyla birlikte eski günlere döneceklerine inandıklarını söyleyen kebapçı Uğur Aydın, "Aşı çalışmasına her kesim destek veriyor. Herkesin aşı olmasını, bir an önce eski günlerimize kavuşmamızı istiyorum" dedi.

İkinci doz aşısını olup kebap yemeye gelen Abdurrahman Karaikiz, "Aşı olmaya teşvik amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. İkinci dozumu yaptırdım. Geldim ben de kebabımı yiyorum. Bence bu uygulamanın üzerine tüm Adana aşıyı yaptırır" diye konuştu.

Endonezya'da aşı olmaya teşvik için ilginç bir yöntem uygulanıyor.



Batı Java Eyaleti'nin Cipanas bölgesinde sağlık çalışanları önceden haber vermeden kapı kapı dolaşıyor.

Halka aşı konusunda bilgi veriyor. Aşı olan yaşlılar canlı tavukla ödüllendiriliyor.



Yerel yetkililer özellikle yaşlıların korkuları nedeniyle aşı olmadıklarını söylüyor

Sağlık çalışanı, "Yaşlılar çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmak istemiyor. Bazıları aşı olmak istediğini söyleyip gelmiyor bazılarıysa korkuyor. O yüzden onları ziyaret ediyoruz ve aşı olmak isteyenlere tavuk vererek minnettarlığımızı gösteriyoruz" dedi.



Yetkililer bölgede Temmuz ayı sonuna kadar 60 bin kişinin tamamen aşılanmasını hedefliyor.

270 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin şu ana kadar yalnızca yüzde 5'i aşı oldu.



Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 927 bini, can kaybı ise 53 bini geride bıraktı

TAYLAND'DA İNEK ÇEKİLİŞİ Benzer bir yöntem Tayland'da da uygulanıyor



Mae Chaem ilçesinde aşı olanlar ücretsiz olarak inek kazanmak için çekilişe girme hakkı elde ediyor



Bu sayede aşı olmak istemeyen kişilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Şu ana kadar her biri yaklaşık 320 dolar değerinde olan toplamda 27 inek dağıtıldı.



Yetkililer, yerel halkın çoğu sığır yetiştiricisi olduğu için bağış kampanyasının aşılama süreci tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi.

RUSYA'DA YUMURTADAN SONRA PİYANGO Nisan ayında Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta yönetim, vatandaşları Covid-19’a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıklamıştı. Ülkede son olarak yeni bir teşvik başlatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiğini hatırlattı. Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak." dedi.

NEW YORK'TA PİYANGO BİLETİ Aşılama hızının yavaşladığını söyleyen Vali Andrew Cuomo, New York’ta son 14 gün içinde günde ortalama 123 bin 806 doz aşı yapıldığını ifade etti. Ancak, günlük doz ortalaması 216 bin 40 olduğu 12 Nisan’dan bu yana günlük aşılama oranı yüzde 43 düştü. New York, 20 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 43'ünü, ulusal ortalama olan yüzde 37,8'in üzerine çıkarak tamamen aşıladı.

Cuomo, "Kararsızsanız veya aşı yaptırma konusunda şüpheleriniz varsa, şimdi ek bir ikramiyeniz var. Bu şansı kaçırmayın" dedi.



Bununla birlikte, "Vax and Scratch" pilot programının bir parçası olarak, 24-28 Mayıs tarihleri ​​arasında eyaletteki 10 toplu aşılama bölgesinden birinde aşı olanlar büyük ödülün 5 milyon dolar (42 milyon lira) olduğu Mega Multiplier Piyangosu için bir kazı kazan bileti alacak.

HOLLANDA'DA RİNGA BALIĞI Daha önce yapılan anketlerde, Hollanda'da halkın yüzde 80'inin aşı olmak istediği görüldü. Ancak, hükümet geri kalan yüzde 20'nin işini şansa bırakmasını istemiyor. Bu nedenle, ülkede her yıl 75 milyon adet tüketilen ve geleneksel bir lezzet olan “Hollandse nieuwe “ yani Hollanda ringa balığı, aşı merkezlerindeki yerini almaya başladı. Bu kapsamda aşı olanlara, istedikleri miktarda ringa balığı ikram ediliyor. Diğer taraftan, 17 milyonluk nüfuslu ülkede şimdiye kadar popülasyonun yüzde 49'u en az bir doz, yüzde 26'sı ise en az iki doz aşı oldu.