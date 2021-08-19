Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi

BAKANLIK: KARARIMIZ KESİN

Bununla birlikte Macdonald, Geronimo’nun yakınlarında yaşayan başka hiçbir alpakanın hastalanmadığını ve çiftliğin biyogüvenlik düzenlemelerinin "kusursuz" olduğunu söyledi. Geronimo'nun sahibi, onu korumak için yasaları çiğnemeyeceğini ancak Geronimo’dan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Diğer taraftan bakanlık hayvanın durumuna ilişkin tüm kanıtların "çok dikkatli" incelendiğini aktardı ve kararlarının kesin olduğunu belirterek, “Sığır tüberkülozu bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük hayvan sağlığı tehditlerinden biri ve ülke genelinde çiftçi aileleri ve kırsal topluluklar için yıkıma ve sıkıntıya neden olurken, vergi mükelleflerine her yıl yaklaşık 100 milyon sterline mal oluyor. Bu nedenle, kimse enfekte hayvanları itlaf etmek istemezken, bu hastalıkla mücadele etmek, yayılmasını durdurmak ve etkilenenlerin geçim kaynaklarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" açıklamasını yaptı.