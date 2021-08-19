Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi

İngiltere’de binlerce kişi Geronimo adlı alpakanın ölümünü engellemek için seferber oldu. Sığır tüberkülozu için iki kez testi pozitif çıkan hayvan için Gıda, Çevre ve Köy İşleri Bakanlığı ötanazi yapılmasını emretti. Hayvanın sahibi Helen Macdonald ise 8 yaşındaki Geronimo'yu öldürmek için çiftliğine gelen herkesi "engelleyeceğini" söyledi. Bununla birlikte, yüzlerce hayvansever ve aktivistlerden oluşan bir grup Geronimo’yu korumak için çiftliğin çevresinde bir kalkan oluşturdu.

ntv.com.tr 19.08.2021 - 17:25

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 1

İngiltere’de Gıda, Çevre ve Köy İşleri Bakanlığı Geronimo adlı bir alpakaya ötanazi yapılmasını emretti. Güney Gloucestershire'daki bir çiftlikte yaşayan 8 yaşındaki hayvanın sığır tüberkülozu için 2 kez pozitif test edildiği belirtildi. 

Sığır tüberkülozu, insanlarda da görülebilen hayvansal (zoonoz) kökenli bulaşıcı bir hastalığa deniliyor. Hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokularda büyük hasara neden oluyor. 

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 2

HÜKÜMET, GERONİMO'YA TEKRAR TEST UYGULANMASINI REDDETTİ

Ancak hayvanın sahibi veteriner hemşiresi Helen Macdonald, raporun kusurlu olduğunu öne sürerek Geronimo’nın sağlıklı olduğunu açıkladı. Yeni Zelanda'dan ithal edilen hayvanın yeniden test edilmesini istedi ancak hükümet Macdonald’ın talebini reddetti.

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 3

Ardından, Londra'da Yüksek Mahkeme Yargıcı, Geronimo'nun ölüm emrinin uygulanmasını geçici oalrak durdurmak için yapılan acil başvuruyu değerlendirdi. Ancak alpakayı kurtarmak için yapılan son yasal girişim reddedildi.

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 4

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın  Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı'nı temsil eden Ned Westaway, mahkemeye kurumun Macdonald'a Geronimo'nun imhası için kendi düzenlemelerini yapma fırsatı vereceğini söyledi.

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 5

Macdonald'ın avukatları ise Geronimo'nun ilk olarak Eylül 2017'de sığır tüberkülozu için pozitif test ettiğini ve o zamandan beri tecritte olduğunu söyledi. Avukat Cathryn McGahey ise, aynı teste tabi tutulan diğer dokuz hayvanın cesetlerinin ötanazi yapıldıktan sonra hastalık belirtisi göstermediğinin ortaya çıktığını söyledi.

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 6

BAKANLIK: KARARIMIZ KESİN

Bununla birlikte Macdonald, Geronimo’nun  yakınlarında yaşayan başka hiçbir alpakanın hastalanmadığını ve çiftliğin biyogüvenlik düzenlemelerinin "kusursuz" olduğunu söyledi. Geronimo'nun sahibi, onu korumak için yasaları çiğnemeyeceğini ancak Geronimo’dan asla vazgeçmeyeceğini söyledi. 

Diğer taraftan bakanlık  hayvanın durumuna ilişkin tüm kanıtların "çok dikkatli" incelendiğini aktardı ve kararlarının kesin olduğunu belirterek, “Sığır tüberkülozu bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük hayvan sağlığı tehditlerinden biri ve ülke genelinde çiftçi aileleri ve kırsal topluluklar için yıkıma ve sıkıntıya neden olurken, vergi mükelleflerine her yıl yaklaşık 100 milyon sterline mal oluyor. Bu nedenle, kimse enfekte hayvanları itlaf etmek istemezken, bu hastalıkla mücadele etmek, yayılmasını durdurmak ve etkilenenlerin geçim kaynaklarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" açıklamasını yaptı.

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 7

Macdonald'ın hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, “ Yargıç Stacey, aradığımız ihtiyati tedbiri kabul etmedi, bunun sonucunda bakanlık, Geronimo'yu 19 Ağustos Perşembe günü saat 16.30'dan  (TSİ 18:30) sonra herhangi bir zamanda öldürme emrini uygulayabilir” dedi. 

Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi - 8

YÜZLERCE KİŞİ CANLI KARKAN OLUŞTURDU

Yargının kararının ardından ise Macdonald’ın çiftliğinde gergin bir bekleyiş başladı. Macdonald basına yaptığı açıklamada, Geronimo’yu öldürmeye gelen herkesi engelleyeceğini söyledi. Çiftliğin etrafına gelen yüzlerce protestocu ve aktivist ise hayvanı korumak için canlı bir kalkan oluşturdu.

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