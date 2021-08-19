Yüzlerce kişi canlı kalkan oluşturdu: Alpaka Geronimo'nun öldürülmesine karar verildi

ntv.com.tr 19.08.2021 - 17:25
İngiltere’de Gıda, Çevre ve Köy İşleri Bakanlığı Geronimo adlı bir alpakaya ötanazi yapılmasını emretti. Güney Gloucestershire'daki bir çiftlikte yaşayan 8 yaşındaki hayvanın sığır tüberkülozu için 2 kez pozitif test edildiği belirtildi.
Sığır tüberkülozu, insanlarda da görülebilen hayvansal (zoonoz) kökenli bulaşıcı bir hastalığa deniliyor. Hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokularda büyük hasara neden oluyor.
Ancak hayvanın sahibi veteriner hemşiresi Helen Macdonald, raporun kusurlu olduğunu öne sürerek Geronimo’nın sağlıklı olduğunu açıkladı. Yeni Zelanda'dan ithal edilen hayvanın yeniden test edilmesini istedi ancak hükümet Macdonald’ın talebini reddetti.
Ardından, Londra'da Yüksek Mahkeme Yargıcı, Geronimo'nun ölüm emrinin uygulanmasını geçici oalrak durdurmak için yapılan acil başvuruyu değerlendirdi. Ancak alpakayı kurtarmak için yapılan son yasal girişim reddedildi.
Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı'nı temsil eden Ned Westaway, mahkemeye kurumun Macdonald'a Geronimo'nun imhası için kendi düzenlemelerini yapma fırsatı vereceğini söyledi.
Macdonald'ın avukatları ise Geronimo'nun ilk olarak Eylül 2017'de sığır tüberkülozu için pozitif test ettiğini ve o zamandan beri tecritte olduğunu söyledi. Avukat Cathryn McGahey ise, aynı teste tabi tutulan diğer dokuz hayvanın cesetlerinin ötanazi yapıldıktan sonra hastalık belirtisi göstermediğinin ortaya çıktığını söyledi.
Bununla birlikte Macdonald, Geronimo’nun yakınlarında yaşayan başka hiçbir alpakanın hastalanmadığını ve çiftliğin biyogüvenlik düzenlemelerinin "kusursuz" olduğunu söyledi. Geronimo'nun sahibi, onu korumak için yasaları çiğnemeyeceğini ancak Geronimo’dan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.
Diğer taraftan bakanlık hayvanın durumuna ilişkin tüm kanıtların "çok dikkatli" incelendiğini aktardı ve kararlarının kesin olduğunu belirterek, “Sığır tüberkülozu bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük hayvan sağlığı tehditlerinden biri ve ülke genelinde çiftçi aileleri ve kırsal topluluklar için yıkıma ve sıkıntıya neden olurken, vergi mükelleflerine her yıl yaklaşık 100 milyon sterline mal oluyor. Bu nedenle, kimse enfekte hayvanları itlaf etmek istemezken, bu hastalıkla mücadele etmek, yayılmasını durdurmak ve etkilenenlerin geçim kaynaklarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" açıklamasını yaptı.
Macdonald'ın hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, “ Yargıç Stacey, aradığımız ihtiyati tedbiri kabul etmedi, bunun sonucunda bakanlık, Geronimo'yu 19 Ağustos Perşembe günü saat 16.30'dan (TSİ 18:30) sonra herhangi bir zamanda öldürme emrini uygulayabilir” dedi.