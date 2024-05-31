Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de bir hafta önce büyük bir toprak kayması felaketi gerçekleşti. Hükümet, 2 binden fazla bölge sakininin toprak altında kaldığını açıkladı. Yetkililer enkaz altında kalan kimsenin hayatta olmadığını düşünüyor. Birleşmiş Milletler, heyelan felaketi yaşanan Papua Yeni Gine'de sadece 7 cesede ulaşılabildiğini ve felaketten etkilenenlerin yüzde 42'sinin 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 1

PAPUA YENİ GİNE'DE TOPRAK KAYMASI

Papua Yeni Gine hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük toprak kayması sonucunda 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Papua Yeni Gine Misyon Şefi Serhan Aktoprak, heyelan felaketinin yaşandığı bölgede sadece 7 kişinin cesedine ulaşılabildiğini ve zorluklara rağmen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 2

Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Aktoprak, 24 Mayıs'ta heyelan sonucu yüzlerce kişinin toprak altında kaldığı Papua Yeni Gine'de devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 3

7 CESET ÇIKARILDI

Aktoprak, Yambali köyünde heyelanın meydana geldiği alandan sadece 7 ceset çıkarıldığını belirterek, "Kurtarma çalışmaları devam ettikçe sayının artması bekleniyor" dedi.

Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 4

YAKLAŞIK 8 BİN KİŞİ FELAKETTEN ETKİLENDİ

Çalışmalar sırasında yakıt sıkıntısı ve kabileler arasındaki çatışmalar nedeniyle güvenlik sorunu yaşandığını bildiren Aktoprak, BM ve insani konvoylarına henüz bir saldırı olmadığını ancak her zaman bu riskin bulunduğunu ve çok temkinli davranmaları gerektiğini söyledi.

Aktoprak, afetten toplamda 7 bin 849 kişinin etkilendiğini vurguladı.

Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 5

ETKİLENENLERİN YARISI 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Etkilenen nüfusun yüzde 42'sinin 16 yaşın altında olduğunu kaydeden Aktoprak, "Toplam mağdur sayısı kesinlikle daha yüksek ancak belirsizliğini koruyor" dedi.

Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 6

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Yambali köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 7

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ TOPRAK ALTINDA

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuştu.

Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 8
Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı - 9
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