Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de bir hafta önce büyük bir toprak kayması felaketi gerçekleşti. Hükümet, 2 binden fazla bölge sakininin toprak altında kaldığını açıkladı. Yetkililer enkaz altında kalan kimsenin hayatta olmadığını düşünüyor. Birleşmiş Milletler, heyelan felaketi yaşanan Papua Yeni Gine'de sadece 7 cesede ulaşılabildiğini ve felaketten etkilenenlerin yüzde 42'sinin 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.
PAPUA YENİ GİNE'DE TOPRAK KAYMASI
Papua Yeni Gine hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük toprak kayması sonucunda 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Papua Yeni Gine Misyon Şefi Serhan Aktoprak, heyelan felaketinin yaşandığı bölgede sadece 7 kişinin cesedine ulaşılabildiğini ve zorluklara rağmen çalışmaların sürdüğünü belirtti.