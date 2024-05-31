Yüzlerce kişi toprak altında! Sadece 7 cesede ulaşıldı

YAKLAŞIK 8 BİN KİŞİ FELAKETTEN ETKİLENDİ

Çalışmalar sırasında yakıt sıkıntısı ve kabileler arasındaki çatışmalar nedeniyle güvenlik sorunu yaşandığını bildiren Aktoprak, BM ve insani konvoylarına henüz bir saldırı olmadığını ancak her zaman bu riskin bulunduğunu ve çok temkinli davranmaları gerektiğini söyledi.

Aktoprak, afetten toplamda 7 bin 849 kişinin etkilendiğini vurguladı.