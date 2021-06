Zengin ülkelerin 100 yıl boyunca madenleri sömürdüğü Banaba adasında içme suyu kalmadı: Yerel halk salgın hastalıklar ve kıtlıkla mücadele ediyor

"GELDİLER, ÇOK PARA KAZANDILAR VE GİTTİLER"

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde doçent ve “Consuming Ocean Island: Stories of People and Phosphate from Banaba” adlı kitabının yazarı Katerina Teaiwa, “Yıkım kesinlikle onların faaliyetlerinin bir sonucu. Geldiler, büyük bir parti verdiler, çok para kazandılar ve gittiler” dedi.

Öte yandan, Banabanlar, mağaraların suyu yakalama ve depolama konusundaki doğal yetenekleri nedeniyle tarihsel olarak kuraklıktan kurtulabilmeyi başardı. Ancak adanın ihtiyarlarına göre, mağaraların neredeyse tamamı yok edildi ve kalan birkaç tanesi kirlendi.