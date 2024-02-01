2024 belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçim takviminde son durum
Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla seçilecek. Seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçim takvimi belli oldu. Peki, 2024 yerel seçimleri ne zaman?
Yakın zaman sonra yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için süreç başladı. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.