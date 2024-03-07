Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Mart ayında emekliye 15 bin TL promosyon fırsatı
Emekli maaşı promosyonları, güncellemeler nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 1-31 Mart 2024 tarihine kadar başvuru kabul ediyor. Bankalar belirledikleri yeni promosyon tutarlarıyla emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunmaya başladı. Peki, 2024 şubat ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.
2024 mart ayı emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Mart ayı itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?