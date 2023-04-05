Forbes dünyanın en genç milyarderlerini açıkladı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'in dünyanın en zengin insanları sıralamasına göre ortalama bir milyarder 65 yaşında ve en yaşlısı 101 yaşındaki sigorta kralı George Joseph. Ancak yaşlılık, büyük servet biriktirmek için bir gereklilik değil. Aslında, dünya çapında 30 yaşında veya daha genç olmasına rağmen servetiyle övünen 15 kişi var. İşte Dünya Milyarderleri Listesi'nin en yaşlıdan en gence doğru sıralanan 30 yaş ve altındaki 15 üyesi;