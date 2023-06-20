Ayrılık sürecini kolay atlatmak için 5 öneri
Bir ilişkinin bitişi iki taraf için zordur. Yollarınız ayrılırken bazen kendi duygularınızla alakalı bazen de karşı tarafın hisleriyle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak buradaki kilit nokta kendi mental sağlığınızı düşünmeniz olacaktır. İşte ayrılık sürecini kolay atlatmak için yapabilecekleriniz...
KABULLENİN
Ayrılığı kabullenmek ilişkinin bitişi sonrası ilk adımdır. Sürekli "Bitti mi?", "Barışır mıyız?" gibi şeyler düşünmek sağlıklı olmayacaktır. İlişkinin sona erdiğini kabul etmek; hem duygusal hem de zihinsel sağlığınız için önemlidir.