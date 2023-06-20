Ayrılık sürecini kolay atlatmak için 5 öneri

Bir ilişkinin bitişi iki taraf için zordur. Yollarınız ayrılırken bazen kendi duygularınızla alakalı bazen de karşı tarafın hisleriyle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak buradaki kilit nokta kendi mental sağlığınızı düşünmeniz olacaktır. İşte ayrılık sürecini kolay atlatmak için yapabilecekleriniz...

Ayrılık sürecini kolay atlatmak için 5 öneri - 1

KABULLENİN

Ayrılığı kabullenmek ilişkinin bitişi sonrası ilk adımdır. Sürekli "Bitti mi?", "Barışır mıyız?" gibi şeyler düşünmek sağlıklı olmayacaktır. İlişkinin sona erdiğini kabul etmek; hem duygusal hem de zihinsel sağlığınız için önemlidir.

N-LIFE HABERLERİ

Ayrılık sürecini kolay atlatmak için 5 öneri - 2

İLETİŞİMİ KESİN

Eski sevgiliniz ayrılığı hala kabul edememiş ve sizinle iletişimde kalmak istiyorsa buna izin vermeyin. Çünkü onunla konuşup, mesajlaşmanız onu umutlandıracaktır.

Ayrılık sürecini kolay atlatmak için 5 öneri - 3

DESTEK ALIN

Ayrılık sürecinin zor olduğunu kabullenin ve aileniz, arkadaşlarınızdan destek alın. Eğer bu sizin için yeterli olmuyorsa bir profesyonele başvurabilirsiniz.

Ayrılık sürecini kolay atlatmak için 5 öneri - 4

KENDİNİZİ MEŞGUL EDİN

Hobiler ve dışarıya çıkmak, aklınızı ayrılıktan uzaklaştırabilir. Kendinizi meşgul etmek, duygusal acıyı hafifletebilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Ayrılık sürecini kolay atlatmak için 5 öneri - 5

ZAMAN TANIYIN

Hem kendinize hem partnerinize ayrılık sonrası zaman tanıyın. Yavaş ve küçük adımlar ile ilerlemeniz mental sağlığınız için de daha iyi olacaktır.

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