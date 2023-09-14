Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar

Her cuma akşamı Star TV’de izleyici karşısına çıkan, Gülseren Budayıcıoğlu imzalı “Yalı Çapkını”nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonda reyting yarışına damga vuran “Yalı Çapkını” her bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı “Yalı Çapkını” dizisi 36 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını ilk sezona damga vuran olaylar

N-LIFE HABERLERİ

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 2

Ailelerinin isteği doğrultusunda istemedikleri bir evlilik yapan Seyran ve Ferit, zaman içinde aradıkları aşkı birbirlerinde buldu. Gençlik heyecanıyla duygularını uçlarda yaşayan ikili, inat uğruna sözlerinden dönemeyip boşansa da aşklarına sahip çıkmak için büyük çaba sarf etti.

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 3

SEYRAN-FERİT-PELİN ÜÇGENİ

Seyran ve Ferit’in tüm bu gelgitleri arasında Pelin’in de Ferit’ten vazgeçmemesi ve annesi Zerrin’in de bu aşk üçgenine dahil olması işleri daha da karıştırdı. Kızının Ferit ile evlenerek itibarını korumasını isteyen Zerrin, bu uğurda gerek Esme ile karşı karşıya geldi gerek Korhan ailesi üyelerini sıkıştırdı.

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 4

ESKİ DEFTERLER AÇILDI

Tüm bu olayların yanında Seyran’ın gerçekleri anlatmasıyla Halis Ağa’nın gözünden düşen İfakat hem itibarını geri kazanmak hem de Seyran’ı devre dışı bırakmak için türlü oyunlar oynadı. Zerrin ile iş birliği yapan İfakat, bu uğurda Suna’yı da harcayarak Saffet İlhanlı ile Halis Korhan’ın yıllar sonra karşı karşıya gelmesine sebep oldu.

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 5

FUAT'IN VEDASI

İlk sezona damga vuran bir diğer olay ise Ferit ile Abidin’in Suna ve Seyran’ı düğünden kaçırması oldu.

İlhanlı ailesinin Korhan Yalısı’nı basmasıyla çıkan gerginlik kardeşine yardıma giden Fuat’ın ölümüyle son buldu.

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 6

SEYRAN İLE FERİT'İN BÜYÜK AŞKI

Fuat’ın vefatıyla aralarındaki uçurum giderek büyüyen Seyran ve Ferit ise herkes tarafından suçlansa da birbirlerine destek olmayı bırakmadı.

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 7

SEZON FİNALİNDE MUTSUZ SON

Sezon finalinde ise Tarık’ın Ferit’i öldürmekle tehdit ettiğini öğrenen Seyran, babasının isteğiyle Gaziantep’e gitti. Kendisinin peşinden gelen Ferit ile kaçmak isterken de her şey tepetaklak oldu. Ve Yalı Çapkını sezon finalinde Ferit Korhan vuruldu.

Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar - 8

YENİ SEZON 15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Öte yandan Yalı Çapkını yeni sezon 2. tanıtımında; iyileşen Ferit'in dedesine rağmen Seyran ile yeniden evlenmesi ve Halis Ağa'nın kızı Nükhet  ile torunu Kaya'nın yalıya gelmesi damga vurdu.

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