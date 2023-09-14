Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar
Her cuma akşamı Star TV’de izleyici karşısına çıkan, Gülseren Budayıcıoğlu imzalı “Yalı Çapkını”nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonda reyting yarışına damga vuran “Yalı Çapkını” her bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı “Yalı Çapkını” dizisi 36 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını ilk sezona damga vuran olaylar…