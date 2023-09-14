Her bölümü çok konuşuldu: Yalı Çapkını’nın ilk sezonuna damga vuran olaylar

SEYRAN-FERİT-PELİN ÜÇGENİ

Seyran ve Ferit’in tüm bu gelgitleri arasında Pelin’in de Ferit’ten vazgeçmemesi ve annesi Zerrin’in de bu aşk üçgenine dahil olması işleri daha da karıştırdı. Kızının Ferit ile evlenerek itibarını korumasını isteyen Zerrin, bu uğurda gerek Esme ile karşı karşıya geldi gerek Korhan ailesi üyelerini sıkıştırdı.