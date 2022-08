2022 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

Kazanan: Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me”

Imagine Dragons x JID – “Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – “emo girl” Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”

Panic! At The Disco – “Viva Las Vengeance” Twenty One Pilots – “Saturday”

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – “G R O W”