6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Bradley Cooper'ın filmdeki bir sahne için 6 yıldır pratik yaptığı ortaya çıktı.

6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor - 1

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor. Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor - 2

Filmde Leonard Bernstein'ı canlandıran ABD'li aktör, rolüne bürünmek bambaşka birine dönüştü. Filmin aynı zaman yönetmenliğini de üstlenen Cooper'ın 6 dakikalık bir sahne için tam 6 yıl  çalıştığı ortaya çıktı.

6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor - 3

Söz konusu sahnede, Bernstein 1976 yılında Ely Katedrali'nde Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Cooper "O sahne hakkında çok endişeliydim çünkü canlı olarak yaptık. Londra Senfoni Orkestrasıydı bu. O sahne canlı olarak kaydedildi. Onları yönetmek zorunda kaldım. 6 dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için altı yılımı harcadım" dedi.

6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor - 4

ABD'li oyuncu "1976'da Londra Senfoni Orkestrası ile Ely Katedrali'nde Leonard Bernstein'ın orkestra şefliğini izlediğim ham bir görüntü elde edebildim. Ve bu yüzden üzerinde çalışmam gerekiyordu" diye ekledi.

6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor - 5

MAKYAJI 5 SAAT SÜRDÜ

Öte yandan görenlerin tanıyamadığı Bradley Cooper'ın 70 yaşındaki ünlü bestekara dönüşmek için 5 saatten uzun bir süre harcadığı açıklanmıştı.

Birçok filmde unutulmaz işlere imza atan Kazu Hiro ve ekibi, Cooper'u plastik makyaj sayesinde tanınmaz hale getirdi.

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