6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor
Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Bradley Cooper'ın filmdeki bir sahne için 6 yıldır pratik yaptığı ortaya çıktı.
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.
Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor. Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.