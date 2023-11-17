6 dakika için 6 yıl çalıştı: Bradley Cooper'dan Maestro filmi geliyor

Söz konusu sahnede, Bernstein 1976 yılında Ely Katedrali'nde Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Cooper "O sahne hakkında çok endişeliydim çünkü canlı olarak yaptık. Londra Senfoni Orkestrasıydı bu. O sahne canlı olarak kaydedildi. Onları yönetmek zorunda kaldım. 6 dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için altı yılımı harcadım" dedi.