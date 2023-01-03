Barbie filmi güzellik kalıplarını yıkabilir mi?

Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandırdığı ve Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filmi, yayınlanan ilk tanıtımın ardından beklentileri yükseltmişti.
Usta yönetmen Stanley Kubrick’in kült filmi 2001: Uzay Macerası’na gönderme yapan tanıtımda, Barbie’nin ‘mükemmel bir oyuncak’ olmasının yarattığı yanılsamaya dair bazı söylemler dikkat çekmişti.
Filmin oyuncularından Çin asıllı Kanadalı oyuncu Simu Liu, Vanity Fair’e verdiği röportajda filmin güzellik kalıplarını yıkacağını söyledi.Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filminde Marvel'ın ilk Asyalı süper kahramanını canlandıran oyuncu, Barbie ve Ken dışındaki karakterlerin farklı etnik ve fiziksel özelliklere sahip olduğunu vurguladı.
Liu, “Greta oyuncu seçiminde çok titizdi. Farklı vücut ölçülerinde, farklı özelliklerde çeşitli kişiler seçtik. Mesaj şuydu: Barbie veya Ken olmak için sarışın, beyaz, x, y veya z olmanıza gerek yok” ifadelerini kullandı.
Oyuncak bebek markalarının yarattığı güzellik standardının yıkılacağını söyleyen Asyalı oyuncu “Film, iç güzelliğinizi keşfetmek ve onu sahiplenmek hakkında” dedi.
Filmin kadrosunda ayrıca Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp gibi isimler yer alıyor. Barbie, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek.