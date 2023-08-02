Barbie filmine sansür engeli
Barbie filmi gösterime girer girmez dünya genelinde en çok seyredilen filmlerin başında gelse de Orta Doğu ülkelerinde önce erteleme, ardından da sansür ve yasaklama haberleriyle gündemde.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolleri paylaştığı "Barbie" filmi, Orta Doğu'da sansür tehlikesiyle karşı karşıya.
Warner Bros'un yerel dağıtım ortağı olan, önde gelen bölgesel yayıncı Vox Cinemas, Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyona girme tarihini 31 Ağustos'a erteledi.