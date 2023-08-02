Barbie filmine sansür engeli

Barbie filmi gösterime girer girmez dünya genelinde en çok seyredilen filmlerin başında gelse de Orta Doğu ülkelerinde önce erteleme, ardından da sansür ve yasaklama haberleriyle gündemde.

Barbie filmine sansür engeli - 1

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolleri paylaştığı "Barbie" filmi, Orta Doğu'da sansür tehlikesiyle karşı karşıya.

Warner Bros'un yerel dağıtım ortağı olan, önde gelen bölgesel yayıncı Vox Cinemas, Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyona girme tarihini 31 Ağustos'a erteledi. 

N-LIFE HABERLERİ

Barbie filmine sansür engeli - 2

Başlangıçta filmin, ABD'de gösterime girmesinden iki gün önce Orta Doğu izleyicilerinin seyretmesine izin verecek şekilde 19 Temmuz'da gösterilmesi planlanmıştı.

Barbie filmine sansür engeli - 3

Gecikmenin nedeni olarak, Warner Bros'un, filmde LGBTİ+ grubu ile ilgili olduğu iddia edilen anlatım ve diyalogların sansürcülerin talebi doğrultusunda düzenleme yapmaya çalışması gösterildi. Ancak kaynakların bu iddiasına karşılık, bazı sahnelerin kesilme talebi, stüdyo tarafından onaylanacak gibi görünmüyor.

Barbie filmine sansür engeli - 4

Bu nedenle “Barbie”nin, bölgenin en büyük pazarı olan Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Mısır gibi ülkelerde gösterilmeme ihtimali söz konusu.

Barbie filmine sansür engeli - 5

Pazar akşamı Suudi film ve eğlence platformu Movsto, “Barbie”nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'de gösterilmeyeceğini belirten bir tweet paylaşımı yaptı.

Barbie filmine sansür engeli - 6

Warner Bros. ile bölgesel yayıncı Vox Cinemas konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Barbie filmine sansür engeli - 7

Daha önce ev videosu olarak çekilen bazı Barbie filmleri, müstehcen giysiler ve kadınların geleneksel olmayan cinsiyet rollerinde tasvir edilmesi gerekçesiyle Suudi Arabistan'da 10 yıl önce yasaklanmıştı.

Suudi toplumu son sönemde hızla dışa açılıyor olsa da, film, Ortadoğu için geleneksel erkek otoritesine karşı büyük bir meydan okuma içerdiği için bazı ülkelerde gösterimin yasaklanma ihtimali şaşırtıcı olmadı.

DAHA FAZLA GÖSTER