Barbie filmine sansür engeli

Daha önce ev videosu olarak çekilen bazı Barbie filmleri, müstehcen giysiler ve kadınların geleneksel olmayan cinsiyet rollerinde tasvir edilmesi gerekçesiyle Suudi Arabistan'da 10 yıl önce yasaklanmıştı.

Suudi toplumu son sönemde hızla dışa açılıyor olsa da, film, Ortadoğu için geleneksel erkek otoritesine karşı büyük bir meydan okuma içerdiği için bazı ülkelerde gösterimin yasaklanma ihtimali şaşırtıcı olmadı.