BTS, Billie Eilish ve Khalid'in şarkıları uyku getiriyor

İnsanların uykuya dalmasına yardımcı olan şarkıları inceleyen araştırmacılar, ABD'li şarkıcı Billie Eilish, K-Pop grubu BTS ve Khalid'in şarkılarının uyku getirdiğini ortaya koydu.

BTS, Billie Eilish ve Khalid'in şarkıları uyku getiriyor - 1

Danimarka'daki Aauhus Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar, Spotify listelerini ve dinleyicilerin alışkanlıklarını inceledi.

BTS, Billie Eilish ve Khalid'in şarkıları uyku getiriyor - 2

985 şarkı listesinden toplamda 225 bin 626 şarkıyı analiz eden araştırmacılar, uykuya dalmak için dinlenen müziklerin "sakin, rahatlatıcı" olduğunu ve genellikle şarkı sözlerinin daha az yer aldığını ortaya koydu.

BTS, Billie Eilish ve Khalid'in şarkıları uyku getiriyor - 3

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, sakin şarkıların yanı sıra hareketli parçalarıyla da bilinen Billie Eilish, BTS ve Khalid, dinleyicilerin uyumasına yardımcı oluyor.

BTS, Billie Eilish ve Khalid'in şarkıları uyku getiriyor - 4

K-pop grubu BTS'in "Dynamite" ve Billie Eilish ve Khalid'in birlikte seslendirdiği "Lovely" parçası öne çıkan şarkılar arasında yer alıyor.

BTS, Billie Eilish ve Khalid'in şarkıları uyku getiriyor - 5

Araştırmaya göre bu şarkılar, tamamen sakin bir müziğe sahip olmasa da aşinalık hissi uyandırdığı için uyku getiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

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