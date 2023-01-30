BTS, Billie Eilish ve Khalid'in şarkıları uyku getiriyor

Danimarka'daki Aauhus Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar, Spotify listelerini ve dinleyicilerin alışkanlıklarını inceledi.
985 şarkı listesinden toplamda 225 bin 626 şarkıyı analiz eden araştırmacılar, uykuya dalmak için dinlenen müziklerin "sakin, rahatlatıcı" olduğunu ve genellikle şarkı sözlerinin daha az yer aldığını ortaya koydu.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre, sakin şarkıların yanı sıra hareketli parçalarıyla da bilinen Billie Eilish, BTS ve Khalid, dinleyicilerin uyumasına yardımcı oluyor.
K-pop grubu BTS'in "Dynamite" ve Billie Eilish ve Khalid'in birlikte seslendirdiği "Lovely" parçası öne çıkan şarkılar arasında yer alıyor.
Araştırmaya göre bu şarkılar, tamamen sakin bir müziğe sahip olmasa da aşinalık hissi uyandırdığı için uyku getiriyor.