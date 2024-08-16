Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024)

AMİR

Senaristliğini ve yönetmenliğini Anastasiya Budakva’nın üstlendiği Amir, keyifli bir gece geçirmek için bir araya gelen bir arkadaş grubunun başına gelen korku dolu olayları konu ediniyor. Sevgili olan Roza ve Berke’nin planı ile hep birlikte keyifli bir gece geçirmek için altı arkadaş bir araya gelirler. Gece ilerledikçe eğlencenin dozunu kaçıran gençler, bir zaman aralığına bağlı olan bir davet gerçekleştirir. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi gitmez ve bu korkunç davet bir zaman aralığına bağlı kalmaz. Korku dolu saatler başlarken gizli gerçekler ortaya çıka