Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024)

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Fede Alvarez imzalı "Alien: Romulus" ve Blake Lively'nin başrolünü üstlendiği "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" yer alıyor.

Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024) - 1

ALIEN: ROMULUS

Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Alien: Romulus, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu ediyor.

Uzay sömürgecileri Rain, Andy, Tyler, Kay, Bjorn ve Navarro, görünüşte tamamen terk edilmiş gibi gözüken bir uzay istasyonunda bir şeyler bulma umuduyla arama yapar. Ancak onların gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktur. Çok geçmeden grup, dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024) - 2

BİZİMLE BAŞLADI BİZİMLE BİTTİ

Justin Baldoni’nin yönettiği, Blake Lively’nin başrolünde yer aldığı Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us), hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Yaşadığı küçük kasabasından ayrılıp, üniversiteye giden Lily, mezun olduktan sonra Bostan’a taşınıp, kendi işini kurarak hayattaki en büyük hayalini gerçekleştirir. Ryle Kincaid adında muhteşem bir doktorla tanıştığındaysa hayatı artık cennet gibi görünür. Gerçek aşkı bulduğuna inanan Lily’nin hayatı, ilk aşkı geri döndüğünde alt üst olur. Bu durumda Lily, kendi kendine çok zor bir karar vermek zorunda kalır.kar.

Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024) - 3

YARIŞÇILAR: BÜYÜK HESAPLAŞMA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma (Running Man: Revengers), Süper Kemer'i elde etmek için mücadele eden oyuncuların hikayesini konu ediniyor. Oyuncular, her yıl düzenlenen Koşan Adam yarışmasına hazırlanırlar. İnternet yayıncısı Pangpang ile röportaj yapan oyuncular, röportaj sırasında kullanıcısını dünyanın mutlak hükümdarı haline getirebilecek efsanevi 'Süper Kemer’den haberdar olurlar. Pangpang'ın zorluklarıyla mücadele eden yarışçılar, bu sırada bencil ve açgözlü davranışlarda bulunur. Bu da Pangpang'ın şovu için büyük bir malzeme olur.

Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024) - 4

SON BİR TATİL

Son Bir Tatil, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolunu arayan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Evliliklerinde sorunlar yaşayan İhsan ve Selma, ayrılmaya karar verirler. Bu durumun kızları Sude’yi etkilemesini istemeyen İhsan ve Selma, ayrılık haberini söylemek için en doğru anı yaratmaya çalışırlar. Bu amaçla ailece bir tatil organize eden İhsan ve Selma, bu süreçte kendilerini beklenmedik olayların içerisinden bulurlar.

Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024) - 5

AMİR

Senaristliğini ve yönetmenliğini Anastasiya Budakva’nın üstlendiği Amir, keyifli bir gece geçirmek için bir araya gelen bir arkadaş grubunun başına gelen korku dolu olayları konu ediniyor. Sevgili olan Roza ve Berke’nin planı ile hep birlikte keyifli bir gece geçirmek için altı arkadaş bir araya gelirler. Gece ilerledikçe eğlencenin dozunu kaçıran gençler, bir zaman aralığına bağlı olan bir davet gerçekleştirir. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi gitmez ve bu korkunç davet bir zaman aralığına bağlı kalmaz. Korku dolu saatler başlarken gizli gerçekler ortaya çıka

Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024) - 6

DÜNYANIN SONUNA DOĞRU

1860'lı yıllarda geçen bir filmin yönetmen koltuğunda Viggo Mortensen oturuyor. 

Mortensen ile Solly McLeod'un başrollerini paylaştığı film, patlak veren iç savaş sebebiyle birbirlerinden ayrı düşen bir çifti konu alıyor.

Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024) - 7

YENİDEN VİZYONDA

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmleri, Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek. 

Ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu edinen Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve sevilen Açlık Oyunları serisinin son filmi olan Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu edinen Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. 

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