Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Fede Alvarez imzalı "Alien: Romulus" ve Blake Lively'nin başrolünü üstlendiği "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" yer alıyor.
ALIEN: ROMULUS
Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Alien: Romulus, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu ediyor.
Uzay sömürgecileri Rain, Andy, Tyler, Kay, Bjorn ve Navarro, görünüşte tamamen terk edilmiş gibi gözüken bir uzay istasyonunda bir şeyler bulma umuduyla arama yapar. Ancak onların gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktur. Çok geçmeden grup, dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşacaktır.