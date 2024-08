Haftanın filmleri (16 Ağustos 2024)

BİZİMLE BAŞLADI BİZİMLE BİTTİ

Justin Baldoni’nin yönettiği, Blake Lively’nin başrolünde yer aldığı Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us), hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Yaşadığı küçük kasabasından ayrılıp, üniversiteye giden Lily, mezun olduktan sonra Bostan’a taşınıp, kendi işini kurarak hayattaki en büyük hayalini gerçekleştirir. Ryle Kincaid adında muhteşem bir doktorla tanıştığındaysa hayatı artık cennet gibi görünür. Gerçek aşkı bulduğuna inanan Lily’nin hayatı, ilk aşkı geri döndüğünde alt üst olur. Bu durumda Lily, kendi kendine çok zor bir karar vermek zorunda kalır.kar.