Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 10 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında gerilim türündeki "Yem" ve Saverio Costanzo imzalı "Şafak Sökerken" yer alıyor.
YEM
Hayley Easton Street yönetmenliğinde vizyona girecek olan Yem (Something in the Water), eğlenmek için bir araya gelen beş kız arkadaştan oluşan bir grubun yaşadıklarına odaklanıyor. Beş arkadaş içlerinden birinin yaklaşan düğünü öncesi bir bekarlığa veda partisi düzenlemek ister. Medeniyetten uzak, güzel bir yerde kutlama yapmak isteyen arkadaşlar, tekne gezisine çıkmaya karar verir. Ancak onların eğlencesi, açık denizde hayatları için savaşmak zorunda kaldıklarında büyük bir kabusa dönüşür.