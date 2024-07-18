Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024)

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 10 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında gerilim türündeki "Yem" ve Saverio Costanzo imzalı "Şafak Sökerken" yer alıyor.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 1

YEM

Hayley Easton Street yönetmenliğinde vizyona girecek olan Yem (Something in the Water), eğlenmek için bir araya gelen beş kız arkadaştan oluşan bir grubun yaşadıklarına odaklanıyor. Beş arkadaş içlerinden birinin yaklaşan düğünü öncesi bir bekarlığa veda partisi düzenlemek ister. Medeniyetten uzak, güzel bir yerde kutlama yapmak isteyen arkadaşlar, tekne gezisine çıkmaya karar verir. Ancak onların eğlencesi, açık denizde hayatları için savaşmak zorunda kaldıklarında büyük bir kabusa dönüşür.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 2

TARİKAT

Jordan Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Eric Bana, Sadie Sink, Sylvia Hoeks başrolleri paylaşıyor.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 3

ACIMASIZ

Acımasız (Ruthless), insan kaçakçılığı yapan adamların peşine düşen acılı bir babanın hikayesini konu ediniyor. Harry, acımasız bir saldırıda öldürülen kızını kaybetmenin acısını atlatmaya çalışan bir lise koçudur. Hayatına devam etmekte zorlanan Harry, bir gün bir öğrencisinin kızınınkine benzer koşullarda ortadan kaybolduğunu öğrenir. Bu durum üzerine Harry, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşer. Meseleyi kendi eline alan Harry, öğrencisini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 4

ŞAFAK SÖKERKEN

Saverio Costanzo imzalı film Romalı genç bir kadının oyuncu seçmelerine katılmak üzere gittiği Cinecitta'da başından geçenleri konu alıyor.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 5

CAM KAVANOZ

Cemalettin Çekmece, Gazi Şeker'in rol aldığı film, çiçek satarak para kazanmaya çalışan 4 çocuğun hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 6

SÜPER KAHRAMANLAR: TAŞLARIN PEŞİNDE

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde (Happy Heroes 3), canavarların galaksiye saldırması üzerine güçlerini birleştiren Süper Kahramanlar’ın hikayesini konu ediniyor.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 7

MAVİ KAPLAN VE FIRTINA TAKIM

Mavi Kaplan ve Fırtına Takım (Cosmicrew: Storm Force), 10 sene önce dinozor askerler tarafından saldırıya uğrayan Mavi Kaplan köyünde yaşayan Fırtına’nın serüvenini konu ediniyor. Kötü dinazor Rage ve dinazor askerlerinin dünyaya düzenlediği saldırı sırasında Mavi Kaplan köyünde yaşayan mavi kaplanlarla beraber Fırtına’nın babası Şimşek de ortadan kaybolmuştur. Tek başına kalan Fırtına aradan geçen yılların ardından büyümüş, Fırtına Takımı’nın kaptanı olmuştur. Tesadüfen kayıp olan babasının ve mavi kaplanların dinazor Rage tarafından başka bir boyuttaki gezegende hapsedildiğini öğrenen Fırtına, takımı ile birlikte onları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 8

SON AYİN

Haftanın korku filmlerinden Son Ayin (Lord of Misrule), bir kasabada kaybolan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. İngiliz kırsalında küçük bir kasabaya yeni gelen bir bakanın genç kızı, kasabada düzenlenen bir festival sırasında kaybolur. Polis ve kasaba sakinleri genç kızı bulmak için geniş çaplı bir arama başlatır. Polisler genç kızı bulmaya yaklaştıkça, kasabanın geçmişi ile ilgili korkunç sırlar ortaya çıkmaya başlar.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 9

KORKU ORMANI

Alexa Lauren, Andrew Thomas, Jim Johnson gibi isimlerin rol aldığı korku türündeki film, iki belgeselcinin Rudwick Ormanındaki kaçırılma olayını takip etmesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (19 Temmuz 2024) - 10

KORKU KAPANI

Adem Gerçek, Elif Yaşar, Aslan Erarslanoğlu'nun başrollerini paylaştığı film, zengin olmak için büyü yaptıran bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

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