Michael Jackson'ı tahtından etti! Taylor Swift'in konser filmi tarihe geçti

Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde beşinci sırada yer alan ve Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift adeta rekora doymuyor! Şarkıcının “Taylor Swift: The Eras Tour” adlı filmi, tüm zamanların en çok izlenen konser filmi oldu.

Michael Jackson'ı tahtından etti! Taylor Swift'in konser filmi tarihe geçti - 1

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in Eras adlı dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı filmi, vizyona girdiği andan beri en çok izlenen yapımlardan biri oldu.

Şarkıcının turne filmi yeni bir rekora imza atarak tarihe geçti. 

N-LIFE HABERLERİ

Michael Jackson'ı tahtından etti! Taylor Swift'in konser filmi tarihe geçti - 2

Film, dünya çapında 261,6 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan konser/belgesel filmi oldu.

Michael Jackson'ı tahtından etti! Taylor Swift'in konser filmi tarihe geçti - 3

Swift'in bu rekoru kırmasında, filmin Çin'de vizyona girmesi ve  8,7 milyon dolar daha hasılat elde etmesi etkili oldu.

Michael Jackson'ı tahtından etti! Taylor Swift'in konser filmi tarihe geçti - 4

JACKSON'I TAHTINDAN ETTİ

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın 2009 çıkışlı konser belgeseli "This Is It" ise dünya çapında 181,9 milyon dolar kazanmıştı.

Swift, 261,6 milyon dolar hasılat ile Jackson'ın rekorunu kırmış oldu. "Dünyanın en çok gişe hasılatı elde eden konser filmi" ünvanı artık Taylor Swift'in elinde.

Michael Jackson'ı tahtından etti! Taylor Swift'in konser filmi tarihe geçti - 5

ELVIS PRESLEY'Yİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan, eski albümünü yeniden kaydeden Taylor Swift, efsanevi şarkıcı Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırdı. Swift, albümüyle "1. sırada en uzun süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçti.

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