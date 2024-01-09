Michael Jackson'ı tahtından etti! Taylor Swift'in konser filmi tarihe geçti
Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde beşinci sırada yer alan ve Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift adeta rekora doymuyor! Şarkıcının “Taylor Swift: The Eras Tour” adlı filmi, tüm zamanların en çok izlenen konser filmi oldu.
Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in Eras adlı dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı filmi, vizyona girdiği andan beri en çok izlenen yapımlardan biri oldu.
Şarkıcının turne filmi yeni bir rekora imza atarak tarihe geçti.