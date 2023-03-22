Oyunculuğa geri dönen Cameron Diaz yeniden emekli mi oluyor?

Foxx'un tavırlarından rahatsız olan Diaz'ın Hollywood'a geri dönmek konusunda yeniden tereddüt yaşadığı biliniyor.

Dailymail'in haberi göre, oyuncunun günde 10 saat çalışmaktan nefret ettiği ve çocuğundan uzak kalmaktan hoşlanmadığı da iddia edildi. Londra'nın soğuk ve yağmurlu havasının da çekimleri zorlaştırdığı ve oyuncuyu zorladığı biliniyor.