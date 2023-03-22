Oyunculuğa geri dönen Cameron Diaz yeniden emekli mi oluyor?

2014 yılından bu yana hiçbir filmde rol almayan Cameron Diaz, ailesine ve kendisine odaklanmak istediğini belirterek oyunculuğa ara vermişti. Diaz, Jamie Foxx ile Back in Action filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyordu ancak film setinde yaşanan hırsızlık olayının ardından Cameron Diaz'ın yeniden oyunculuğu bırakacağı iddia edildi.
The Sun'ın haberine göre, filmin başrol oyuncusu 55 yaşındaki Jamie Foxx'un 33 bin sterlin değerindeki saatinin sette çalınması, film çekimlerinin aksamasına sebep oldu. Londra'da gerçekleşen film çekimlerinin durdurulduğu ve Jamie Foxx'un sette öfke nöbeti geçirerek birkaç yapımcıyı kovduğu bildirildi.
Foxx'un tavırlarından rahatsız olan Diaz'ın Hollywood'a geri dönmek konusunda yeniden tereddüt yaşadığı biliniyor.
Dailymail'in haberi göre, oyuncunun günde 10 saat çalışmaktan nefret ettiği ve çocuğundan uzak kalmaktan hoşlanmadığı da iddia edildi. Londra'nın soğuk ve yağmurlu havasının da çekimleri zorlaştırdığı ve oyuncuyu zorladığı biliniyor.
"Back in Action" filmi, Diaz'ın 2014 yılında başrolünde yer aldığı Annie filminden sonraki ilk projesi.